Grand Bivouac 2023: Une 22ème édition vigoureuse pour “y croire encore”

Plus de 130 personnalités du monde du cinéma documentaire, du grand reportage, de la science et de l’exploration, de la philosophie et de la littérature, seront conviées à nourrir, du 16 au 22 octobre prochains, à Albertville (Savoie), en présence ou à distance, le thème de l’édition 2023 du Grand Bivouac : “Y croire encore”.

“Ni angélisme ni catastrophisme : simplement la volonté de dire et d’agir”. À moins de deux mois de la 22ème édition du festival, ses organisateurs ne font pas mystère des raisons qui les ont poussés à “mettre un pied dans la porte de l’atermoiement et de la résignation. Puisque tout est sur la table -le climat chamboulé, l’épuisement des ressources, la guerre à nos portes, les pandémies de retour, les libertés cadenassées, une mondialisation fatiguée- en ressassant quotidiennement nos craintes et amertumes, nous ne rendons service ni aux futures générations, ni à nous-mêmes“. Place donc, dans une programmation forte de 60 films-documentaires internationaux, 20 rencontres littéraires et six grands débats et “rencontres XXL”, à une invitation très offensive “qui refuse tout autant le déni que l’optimisme béat”.

Priorité donc aux témoignages susceptibles de nous rappeler que “l’avenir n’est pas aux jérémiades mais à l’action”. Trois d’entre eux, très attendus, figureront ainsi parmi les grands rendez-vous du festival, ceux d’Elaha Iqbali, étudiante afghane, aujourd’hui réfugiée en Allemagne et coréalisatrice avec Manon Loizeau du film La vie devant elle, de Marcelia, jeune Malgache et égérie du rugby féminin dans son pays -la Coupe du Monde est en France !- héroïne du documentaire La jeune fille et le ballon ovale et de la caricaturiste syrienne Amany Al-Ali, personnage principal de Au-delà des lignes consacré à sa vie quotidienne et son combat à Idlib et qui échangera, à cette occasion, par visioconférence avec Plantu présent à Albertville.

Pour découvrir la programmation complète du festival, merci de cliquer ici