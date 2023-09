Grand-Est : Un concert unique dans la forêt pour sensibiliser à la Biodiversité

Le mercredi 30 août dernier, dans la forêt des Faux de Verzy (51), s’est tenu un concert bien particulier, où violoncelle et piano se sont invités en pleine nature… Un instant magique et suspendu, à l’initiative de la Région et du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité dans les forêts du Grand Est.

Intitulé « le Silence de la Forêt », ce concert immersif a été donné par Olivia Gay, violoncelliste, accompagnée d’Aurélien Pontier au piano, en présence de plusieurs personnalités dont Franck Leroy, Président de la Région Grand Est, Caroline Benoît, Présidente du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, et Pierre Posseme, Délégué régional Champagne-Ardenne de la Fondation du Patrimoine.

Life Biodiv’Est se joue aussi en forêt

Ce concert unique a été organisé dans le cadre du programme Life Biodiv’Est à l’occasion du lancement d’un nouveau partenariat entre la Région Grand Est, le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et la Fondation du Patrimoine. Il s’agit de mobiliser du mécénat privé pour indemniser les propriétaires forestiers qui s’engageront à stopper toutes coupes de bois dans les parcelles forestières sur une durée minimale de 70 ans, ces parcelles étant sélectionnées pour leur intérêt en matière de biodiversité. Une centaine de personnes ont ainsi participé à cette soirée mêlant grand public et décideurs économiques.

L’objectif du partenariat est de créer 200 hectares d’îlots de senescence à l’horizon 2030. On estime en effet qu’en forêt, 25% des espèces animales et végétales dépendent de la présence de bois morts (source : ONF) : les arbres cassés ou morts naturellement enrichissent les sols et permettent à de nombreux insectes, champignons, oiseaux de s’y loger etde s’y nourrir.

Lancé par la Région Grand Est, Life Biodiv’Est est un programme de 27 actions financées par l’Union européenne et les partenaires. Il constitue un formidable levier pour démultiplier et accélérer les projets liés à la restauration et la préservation de la biodiversité en Grand Est.

Pour en savoir plus : https://biodiversite.grandest.fr

A propos d’Olivia Gay

Musicienne engagée ayant grandi près de Mulhouse, Olivia Gay est l’une des violoncellistes françaises émergentes les plus en vue. Ambassadrice du fonds de dotation « ONF – Agir pour la forêt », elle a choisi cette démarche à la fois artistique et citoyenne de jouer dans la forêt, traduisant son besoin de vivre au plus proche de la nature. Le titre « Silence de la Forêt » fait référence à l’œuvre éponyme d’Antonín Dvořák ainsi qu’à la tristesse suscitée par le désastre des feux de forêts.

En savoir plus sur : https://www.olivia-gay.com