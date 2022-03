Le mystère du lac aux Éditions Jungle

Partagez





La rivière près du lac est toujours pleine de surprises. Iris y flâne souvent, et adore collecter les objets qui apparaissent souvent à sa surface : des sortes de reliques, qui semblent avoir un rapport avec le mystère du lac !! Aussi, lorsque la rivière locale s’assèche brutalement, elle n’a d’autres projets que d’entraîner son meilleur ami, Sam, dans une aventure qui va mettre à mal leur histoire d’amitié !

Le mystère du lac, un one shot jeunesse fantastique aux rebondissements inattendus.

Disponible depuis le 3 Mars 22 aux Éditions Jungle.

Le décor :

Un chemin au milieu de la forêt …

Iris court à perdre haleine vers la rivière qui traverse la forêt pour se rendre au lac. Juste derrière elle, s’essouffle Sam, son meilleur ami, pas très courageux !! Lui qui voulait simplement se baigner, subit l’imagination incroyable de la jeune fille. Là, elle est une exploratrice qui a découvert une île, en escaladant les rochers qui parsèment le lit de la rivière ! Après quelques mètres, ils arrivent sur les abords de la grande étendue d’eau.

Tous les jours, les canards et les bestioles flottent sur ce lac mystérieux. Mais, quelquefois, une ombre apparaît venant des tréfonds. Et laisse apparaître d’étranges objets. Aujourd’hui, c’est un morceau de bois d’une forme vraiment particulière, qui apparaît à la surface, effrayant les animaux. Doucement, l’objet se laisse porter par le léger courant, puis, se retrouve dans le courant de la rivière pour aller se coincer sur le rocher, où Iris, adore aller s’isoler pour lire.

Une aubaine pour notre jeune « exploratrice » en herbe, qui s’est mise, déjà depuis longtemps, à collectionner ces objets étranges.

Tandis qu’à la ville, tout le monde s’affaire à préparer l’inauguration d’une nouvelle statue, elle n’a d’yeux que pour sa collection privée. Même Sam, son meilleur ami, est là pour aider à l’installation. Quel ennui ! Elle qui ne rêve que de quitter cette petite ville, pour aller en internat l’année d’après. Elle comprend vite que Sam n’est pas du même avis.

Une amitié fragile, qui va être encore plus mise à l’épreuve lorsque le lac va laisser apparaître son secret bien caché !!!

Le point sur le comics :

Un one shot fantastique, traité avec simplicité, où amitié se mêle vite à une histoire beaucoup plus profonde et réelle. Le mystère du lac est une vision douce amère de la frontière entre enfance et adolescence, agrémenté de faits historiques de mémoires. Jason Pamment explore la relation entre deux êtres totalement différents, qui doivent se battre pour sauver leur amitié, et leur découverte va les contraindre, au fil de l’histoire, à comprendre leurs erreurs. Entre flashbacks et présent, l’auteur y glisse un hommage certain à différentes villes disparues. Il nous cite quelques exemples en fin de lecture.

Ces graphismes ne peuvent que toucher leur public : une nature foisonnante, verte qui s’empare de pleines pages. Des décors accentuant la beauté de leur découverte … Des illustrations où retentissent le danger et le mystère de ce one shot aux éditions Jungle.

La conclusion :

Une aventure onirique dédiée à l’amitié, qui conviendra à tous les explorateurs et les curieux !!! Le mystère du lac aux Éditions Jungle distille ses secrets au fil de la lecture, comme ce lac mystérieux et ce qu’il cache vraiment dans ses profondeurs.

Une œuvre qui nous rappelle que la base de l’amitié est certainement l’acceptation de la vision de l’autre. Et l’intérêt porté à ce qu’il trouve être le plus important. Mais aussi, un bel hommage à la mémoire de ce qui peut se cacher, quelquefois, au fond de ses belles étendues d’eau !!! Une magnifique histoire !!!