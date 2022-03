Les aventuriers du Transvaal – Les rescapés du Bloemfontein

Les rescapés du Bloemfontein est le troisième tome de la série Les aventuriers du Transvaal, le dernier tome de la trilogie. Une bande dessinée de Jean-Claude Bartoll et Bernard Köllé, parue en février 2022, aux éditions Glénat, présentant un final percutant pour ce western sudafricain.

Dans le camp du Bloemfontein, les prisonniers de guerre souffrent de famine, la nourriture est rare, les personnes tombent malade, ils se meurent. Ils ne sont même pas mis en terre, les tentes sont brûlées… Ailleurs, Marleen se réveille en criant. Elle vient de faire un cauchemar. Elle a réveillé ses trois compagnons de route. Ortzi se lève et demande à la jeune femme si elle va bien. Elle tombe dans les bras d’Ortzi, affirmant que ce qu’elle a vu était horrible, qu’ils les ont brûlés vifs… deux heures plus tard, dans le royaume d’Ophir, quelque part dans le massif du Drakensberg, les quatre personnages se réveillent. Marleen s’excuse, expliquant aussi qu’il leur faut, au plus vite, rejoindre Bloemfontein, pour délivrer les prisonniers. La jeune femme a un mauvais pressentiment. Alors qu’elle va faire sa toilette, en contrebas, à la rivière, elle est observée par un homme…

C’est un album plein de rebondissements qui est à découvrir ici, en commençant par la découverte du trésor. En effet, ils ont trouvé l’or de Krüger, mais se retrouvent rapidement captifs. En infériorité, les quatre amis sont emmenés de force vers des camps de prisonniers. La bande dessinée est réellement dynamique, sans beaucoup de temps mort. Le récit est donc haletant, plein de surprise et d’action. Les aventuriers n’ont pas fini de se battre, pour défendre leur liberté, leurs camarades et leur or. Ce western sudafricain est plein de ressources, avec ce final percutant et entrainant. On a plaisir à retrouver ces personnages, une héroïne forte, dans des situations tendues, pistolet en main, prêts à bondir, lorsqu’il sera temps ! Le dessin est le même, moderne, plutôt rond et agréable, vif, avec des personnages expressifs et des paysages travaillés.

Les rescapés de Bloemfontein est le troisième et dernier tome de la série Les aventuriers du Transvaal, des éditions Glénat. Un album qui offre un final percutant à ce western sudafrician, à cette aventure incroyable, en plein milieu d’une guerre.

Les aventuriers du Transvaal