Les 3 meilleurs plateformes de trading en France

Dans cet article, nous allons vous présenter 3 plateformes pour le trading de cryptomonnaies. Il s’agit de plateformes qui sont adaptées pour les investisseurs en France, en Suisse ou en Belgique mais il est possible de les utiliser également dans d’autres pays.

La société Just Mining

Just Mining est la société fondée par le célèbre influenceur français Owen Simonin, plus connu sous le pseudonyme de « Hasheur » qu’il utilise pour sa chaine YouTube sur laquelle il réalise des vidéos ayant pour but de démocratiser l’utilisation de la blockchain et des cryptomonnaies. Il fait partie des influenceurs francophones les plus connus dans le domaine de la cryptomonnaie. Sa société d’investissement Just Mining, fondée grâce à une initiative de sa communauté en mai 2017, a été créée dans cette logique de démocratisation de l’utilisation de la blockchain. Elle permet à tous d’investir dans la blockchain et les cryptomonnaies. A l’époque il s’agissait d’une approche tout à fait nouvelle : « Notre première force je pense qu’elle réside dans notre approche, en 2017 nous avons été l’une des premières sociétés à aborder le marché de cette manière, en se disant : aujourd’hui les gens sont prêts à aller vers les cryptomonnaies » déclare Thibaut Boutrou, Responsable marketing de Just Mining. La société possède des clients dans plus de 100 pays et fait partie des leaders parmi les plateformes proposant des investissements annexes dans le secteur des cryptomonnaies.

Les investissements sur Just Mining se divisent en trois grandes familles : le staking, les masternodes et le minage de cryptomonnaies. Le but est de rendre cela accessible pour tous et de simplifier l’investissement en le rendant moins complexe et moins technique.

La plateforme BitiQ

La plateforme BitiQ est une plateforme qui s’adapte aussi bien aux experts du trading qu’aux nouveaux investisseurs. Si vous souhaitez vous lancer dans le trading de cryptomonnaies, il s’agit d’une excellente plateforme pour vous familiariser avec le secteur. Elle vous permet d’être mis en relation avec un courtier certifié dans votre pays. Ce professionnel du trading pourra vous conseiller et vous accompagner afin que vous puissiez investir de manière adaptée par rapport à vos souhaits, à votre budget et à votre profil. Si vous êtes déjà un trader aguerri, ce professionnel pourra vous permettre d’accéder à des outils de pointe pour investir.

L’avantage de la plateforme BitiQ , c’est que vous pouvez accéder à un service personnalisé avec un budget minimum de 250 euros. Vous serez mis en lien au téléphone avec le courtier. Vous pourrez lui expliquer précisément votre situation et il vous guidera à travers l’environnement de trading qu’il propose. Parmi les outils proposés par les courtiers il y a par exemple des bots de trading, des indicateurs stop loss et d’autres outils intéressant pour optimiser le trading. Il existe aussi des contrats à terme qui vous permettent d’effectuer des effets de leviers et de gagner beaucoup d’argent rapidement. Attention toutefois, car il s’agit d’outils qui doivent être utilisés avec beaucoup de prudence. Les contrats à terme ou les outils avec effet de levier, surtout dans le monde des cryptomonnaies, sont des investissements extrêmement risqués. Ils permettent cependant d’accéder à des investissements qui peuvent potentiellement rapporter gros. Ce type d’investissements est recommandé plutôt aux investisseurs expérimentés qui savent ce qu’ils font. Vous pourrez échanger avec le courtier et déterminer avec lui s’il s’agit d’un investissement qui est fait pour vous. Les courtiers qui vous seront présentés par la plateforme BitiQ sont tous des professionnels certifiés qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, cependant il est toujours recommandé de faire vos propres recherches et de demander plusieurs avis avant de réaliser un investissement important.

La plateforme Binance

La plateforme Binance est la première plateforme au monde. Il s’agit d’une plateforme incontournable que tous les traders expérimentés connaissent. Cette plateforme vous offre des outils spécifiques que vous ne trouverez pas ailleurs. Binance comporte surtout l’avantage de centraliser beaucoup d’offres d’investissements dans les cryptomonnaies en une seule plateforme. Vous pourrez notamment accéder à des investissements dans les parachains polkadot, l’Ethereum 2.0 ou encore dans le Launchpad de nouvelles cryptomonnaies qui sont lancés sur la plateforme Binance. Vous aurez aussi accès à des investissements dans le staking. Cela signifie que vous pouvez accéder facilement à la finance décentralisée (DeFi). Cela vous permet de soutenir les projets crypto qui vous intéressent ou dont vous sentez qu’ils ont un potentiel et de réaliser des profits. Le staking vous permet de conserver vos cryptomonnaies dans votre portefeuille crypto avec un risque plus faible que d’autres investissements crypto et de gagner de l’argent grâce aux taux d’intérêts très attractifs souvent proposés. Vous pouvez staker du Binance Coin (BNB) qui est la cryptomonnaie de Binance mais aussi de nombreuses autres cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) la cryptomonnaie Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH) ou encore le BUSD qui est le stablecoin proposé par Binance. Les stablecoins sont des investissements beaucoup moins risqués que les autres cryptomonnaies car leur cours est adossé sur des monnaies fiats. Par exemple, le BUSD est adossé sur le dollar américain.

Il est possible sur Binance de réaliser du staking sur de nombreuses autres cryptomonnaies et notamment sur des cryptomonnaies qui font partie de l’univers du gaming et des métaverses comme par exemple Axie Infinity (AXS) qui est la cryptomonnaie du jeu du même nom. Des taux d’intérêts très intéressants sont proposés pour de nombreuses cryptomonnaies, surtout s’il s’agit de cryptomonnaies moins reconnues qui ont besoin que des personnes investissent dans leur blockchain pour se développer.