Pas pour les éléphants – Ed. Sarbacane

Pas pour les éléphants est un album jeunesse, des éditions sarbacane, paru fin août 2023. Un livre de Davide Cali et Giulia Pastorino, qui vient rappeler aux jeunes lecteurs la nécessité d’accepter les autres, malgré la différence, la rumeur…

Eléphant arrive dans un nouvel endroit. Comme c’est le matin, il cherche un café, pour son petit-déjeuner. Mais le garçon de café lui explique qu’ils ne servent pas les éléphants ! Le pachyderme va un peu plus loin, chercher un kiosque pour acheter un journal. Là, le marchand lui affirme qu’il ne vend pas de journaux aux éléphants ! Eléphant décide d’aller plus loin, acheter quelques bananes. Il demande poliment au vendeur, s’il a des bananes. Ce dernier lui répond qu’il a bien des bananes, mais pas pour les éléphants ! Le pachyderme se dirige vers la mer, pour aller se baigner, avec sa bouée. Un policier lui crie de s’arrêter, expliquant que la baignade est interdite aux éléphants !

Ainsi de suite, dans ce nouvel endroit, Eléphant constate que beaucoup de choses lui sont interdites. Son ami l’oiseau remarque que personne ne semble vouloir de lui ici et qu’il faudrait aller plus loin, trouver un endroit pour les éléphants. Eléphant est triste et ne fais plus rien, du coup, des rumeurs commencent à courir… A travers cet album sensible, et plutôt bien posé, pour les jeunes lecteurs, l’auteur vient dénoncer les rumeurs. Ainsi la nécessité de l’ouverture des autres, l’acceptation des différences, sont au cœur de cet album touchant et sensible. Le livre reste accessible aux plus jeunes, avec un texte adapté, doux et répétitif. Le dessin est tout simple et efficace, avec un trait expressif et des couleurs choisies.

Pas pour les éléphants est un album jeunesse sensible, des éditions Sarbacane. Un bel ouvrage qui vient sensibiliser les enfants sur les rumeurs, l’acceptation de la différence et l’ouverture aux autres, pour vivre ensemble.

