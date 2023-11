Calendrier de l’Avent SOTHYS 2023 – Une pépite !

J’ai découvert Sothys l’année dernière, lorsque j’ai eu le plaisir de recevoir leur calendrier de l’Avent. Son contenu était riche, ce qui m’a permis de me faire un vrai avis sur cette élégante marque d’institut. Chanceuse, je l’ai entre les mains cette année encore, et je dois dire que je suis agréablement surprise par sa diversité qui permet de tester une bonne partie de leurs soins.

Si vous êtes adeptes d’instituts de beauté, et que vous aimez vous faire chouchouter, je vous conseille de vous offrir une parenthèse de bien-être dans l’institut Sothys Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et en vous rendant sur le site officiel, vous trouverez des instituts partenaires qui réalisent des massages et ventes de produits soin/maquillage de la marque également.

Et à l’occasion des fêtes de fin d’année, Sothys n’a pas fait les choses à moitié. La marque propose une collection divine de plusieurs coffrets pour tous les budgets. Il y a par exemple le coffret « Jeunesse & Hydratation » qui renferme deux best-sellers, à savoir la « Crème hydratante jeunesse velours » et le « Correcteur énergisant instantané ». Le coffret « Exfoliation & Douceur » est juste une pépite pour les femmes – qui comme moi – raffolent de gommages en tout genre ! Enfin, « Voyage & Sensorialité », qui s’adresse à celles qui sont en recherche d’odeurs chaudes et enivrantes.

N’hésitez pas à fouiller dans les boutiques Sothys, le choix est dingue. Les senteurs sont multiples et variées, elles répondront aux goûts de chacune. Les produits sont qualitatifs, représentatifs des soins/massages proposés par l’institut. Et surtout, rendez-vous régulièrement sur le site officiel, car la marque propose très souvent des pépites en édition limitée.

Et si vous voulez en savoir encore plus sur Sothys, n’hésitez pas à découvrir mes précédents articles.

Un calendrier de l’Avent inspiré des Seventies

Le look du calendrier de l’Avent Sothys 2023 change complètement de celui de l’année dernière. Pour cette édition, les couleurs sont chaudes, un peu à l’image de l’enseigne elle-même qui se régale à nous dorloter avec ses soins hyper sensoriels. Il a un petit quelque chose des Seventies avec cette prédominance d’oranger et ces quelques touches dorées.

Le calendrier de l’Avent Sothys 2023 contient 24 produits à découvrir durant tout le mois de décembre, dont 2 full size.

Alors oui, comme l’année derrière, certaines d’entre vous étaient déçues qu’il n’y ait pas plus de grands formats. De mon côté, je le vois plus comme une opportunité de tester des produits que je n’aurais pas eu l’idée de m’offrir, de sortir de ma zone de confort. Soit, de me laisser surprendre par des senteurs, textures, etc. Et puis cela permet aussi de se faire une idée de la marque. Ne vous inquiétez pas, il y a certes des échantillons, mais globalement, les formats ne sont pas minuscules, ils permettent plusieurs applications.

Au programme, des soins pour le visage, pour le corps. En découvrant son contenu, vous verrez que la sélection est riche, les soins sélectionnés se complètent plutôt bien, notamment ceux pour le visage. Et la marque a pensé à toutes les femmes, aux peaux jeunes comme matures. Côté sensorialité, il y a de tout également, du frais, du chaud, de l’entre-deux. Vous retrouverez également des soins plus spécifiques, tels que des ampoules, un masque, un sérum, un soin correcteur. C’est aussi l’occasion de tester la gamme Organics qui vaut le détour. Et pour celles qui ont vraiment envie de se retrouver dans l’ambiance des instituts de beauté, les soins pour le corps ne manquent pas : savon, gel douche, shampoing, lait…

Je n’ai pas envie de révéler les produits un à un pour que vous ayez la surprise durant tout le mois de décembre. D’ailleurs, s’il vous fait de l’œil, je vous encourage à vous rendre en boutique partenaire pour vous l’offrir !

Le calendrier de l’Avent Sothys est proposé au prix de 95 €. Attention, les quantités sont limitées !