Regarde-les danser – Ed. Sarbacane

Regarde-les danser est une bande dessinée singulière, de Marie-Anne Mahanna, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2023. Un bel ouvrage qui présente un conte moderne, une fable dramatique et horrifique, une relation mère-fils intrigante.

Une jeune femme se réveille dans une grande salle, seule. Elle observe autour d’elle, elle semble chercher quelques personnes. Elle se demande où ils sont passés, avant d’appeler Léon et Julia. La jeune femme voit de curieuses tâches par terre, comme des gouttes de sang, qui mènent en dehors de la pièce. Elle les suit, colle son oreille sur la porte pour écouter. La porte entrouverte, elle voit un étrange personnage, qui semble déguisé. La jeune femme ouvre la porte et observe, dans le couloir, de curieux personnages. Elle déambule entre ces personnes, tout en suivant les traces au sol. Elle semble surprise et demande ce que Julia a bien pu faire ! Puis, elle pense à Léon, pauvre gosse, qui doit se terrer quelque part… La jeune femme descend les escaliers, toujours en suivant les traces par terre. Elle espère que Léon ne s’est pas barré !

Le récit est étrange, hypnotisant, présentant une femme, Julia, maman de Léon. Ils vivent avec May, une jeune femme, qui est un peu comme une tata. Julia est une actrice qui commence à avoir plusieurs rôles. Elle est donc de plus en plus absente, le plus grand malheur de Léon qui ne veut que retenir sa mère, qui lui échappe… La bande dessinée présente un conte moderne et psychologique, une fable dramatique, avec ce garçon qui s’ennuie, devient colérique et jaloux. De son côté, Julia se laisse happer par son travail, les contrats juteux, soirées, célébrités… Une relation qui se détruit, petit à petit, au fur et à mesure que les deux personnages s’éloignent l’un de l’autre, dans l’immensité de la nouvelle villa labyrinthique. Un méandre de découvertes fantastiques, pour cet album surprenant. Le dessin est tout aussi particulier, hypnotique, coloré et jouant avec les couleurs vives.

Regarde-les danser est un récit complet étrange et captivant, des éditions Sarbacane. Un album qui présente une fable moderne, teintée d’un drame familial. Une relation mère-fils difficile, entre rêve, accomplissement, amour, partage, sentiment, solitude…

