Calendrier de l’avent Secret wishes : 24 infusions bio délicieuses !

Adeptes d’infusions, vous allez juste adorer ce que je vais vous présenter. J’ai eu l’immense plaisir de recevoir le calendrier de l’avent de Romon Nature “Secrets wishes” qui contient 24 divines infusions pour 24 jours de plaisir durant le mois de décembre.

Préparez-vous à une odyssée sensorielle avec le Calendrier de l’Avent “Secret Wishes” de Romon Nature. Chaque jour vous réserve une surprise, un éclat de saveurs bio qui transformera votre routine d’infusion en une fête quotidienne. C’est sûr, vous allez adorer !

Début Féérique : Jours 1 à 8

L’aventure commence avec Sex on the Beach, une invitation à la plage avec ses notes de cerise et de ginseng. Puis, comme un doux passage vers des saveurs plus chaleureuses, Secret Chai Cannelle vient réchauffer l’atmosphère avec ses épices. Vient ensuite le Thé Vert Citron After Work qui nous offre ensuite une transition rafraîchissante, parfaite pour les soirées détente.

En jour 4, on découvre l’infusion Fraise Gingembre qui mêle douceur et piquant, une combinaison audacieuse et tellement délicieuse. Puis, on ouvre le Réglisse Electric Menthe qui surprend avec son mélange revigorant. Dans la case n°6, l’infusion Baie de Genièvre Pomme Gingembre offre un trio harmonieux et équilibré. On continue notre voyage gourmand avec la case 7 et son Merry Spices, avec des notes festives et son petit clin d’œil aux traditions hivernales. Enfin, la huitième nous dévoile une infusion au Curcuma Gingembre Poivre qui termine cette première semaine avec un coup de fouet énergisant.

Milieu Envoûtant : Jours 9 à 16

On poursuit notre voyage sensoriel avec le Gingembre Citron Punchy qui réveille les sens avec son duo énergique ! La dixième case nous fait découvrir une association pour le moins curieuse : Curcuma Chocolat qui s’avère être est une caresse gourmande et un mélange réconfortant.

Vous voulez allez sur une île tropicale, prenez le Tropical Pina Colada un détour exotique contenant de la pomme, orange, d’hibiscus et de mûre. Ensuite, partons pour une balade en forêt avec l’infusion Fruits des Bois Purple, une infusion riche et profonde (et incroyablement délicieuse).

On s’éloigne vers des contrées exotiques avec Green Jungle Moringa Saveur Fruit du Dragon qui transporte dans un monde différent et envoûtant. Notre semaine est déjà bien avancée et nous découvrons le Red Party Framboise, un délicieux interlude qui saura faire chavirer beaucoup de papilles. En jours 15, Orange Divine émerveillera avec sa simplicité élégante et délicate. Nous finissons notre semaine avec une infusion à base de 3 Gingembre, si vous adorez le piquant et la chaleur, cette infusion est pour vous !

Fin Enchantée : Jours 17 à 24

Alors que l’aventure touche à sa fin, l’infusion Fleur de Sureau Hibiscus nous amène dans un jardin fleuri plein de délicatesse. Le jour suivant, on change de registre avec Crazy Mojito Menthe Citron qui est une explosion de fraîcheur ! Et si en jour 19, on goûtait une tisane Cacao Magique et Épices ? Notre voyage gustatif se concentre après sur une échappée dans les tropiques avec Coco Exotic Passion.

Vous voulez quelque chose de réconfortant ? Pomme Enchantée en jour 21 est d’une douceur simple et câline. On arrive bientôt à la fin de notre voyage et on passe un coup en Espagne avec la Pink Sangria qui rappelle les soirs d’été avec ses notes d’orange, laissant entrevoir un avant-goût des festivités à venir. Sailors Long Island Saveur Gingembre Yuzu est une création audacieuse et rafraîchissante, un dernier élan avant le bouquet final. Le voyage se clôt avec Super Fruit Tutti Fruits, un festival de fruits pour célébrer la fin de l’aventure, une conclusion digne de ce voyage extraordinaire !

Mes infusions coups de coeur !

Parmi cette palette riche et variée d’infusions, deux d’entre elles ont captivé mon attention et séduit mes sens de manière exceptionnelle : “Pomme Enchantée” et “Green Jungle Saveur Fruit du Dragon”. Dès la prise en main de ces sachets, un parfum enivrant s’échappe, promettant des expériences gustatives hors du commun.

“Pomme Enchantée” est une véritable révélation. Dès l’ouverture du sachet, l’arôme de pommes fraîches et juteuses emplit l’air, rappelant les vergers ensoleillés en fin d’été. En infusant, cette tisane libère un bouquet de saveurs douces et légèrement acidulées, évoquant la sensation réconfortante d’une tarte aux pommes maison, tout juste sortie du four.

Quant à “Green Jungle Saveur Fruit du Dragon”, c’est une aventure exotique dès le premier effluve. Le parfum mystérieux et sucré du fruit du dragon s’élève, nous transportant instantanément vers des contrées lointaines et tropicales. L’infusion révèle un goût suave et délicat, un mélange subtil qui équilibre parfaitement l’exotisme du fruit du dragon avec la fraîcheur de la moringa.

Il est temps de nous dire Joyeux Noël … !

Toutes ces infusions ne sont pas seulement un plaisir olfactif. Une fois infusées, elles se transforment en boissons incroyablement délicieuses, offrant une expérience gustative riche et pleine de nuances. La promesse faite par leur parfum est largement tenue : chaque gorgée est une confirmation que toutes les infusions sont des créations incroyables. Vous allez adorer et vous voudrez forcément y revenir.

Vous l’aurez compris, le Calendrier de l’Avent “Secret Wishes” de Romon Nature est une odyssée des sens, un kaléidoscope de goûts et d’arômes. Chaque jour apporte son lot de surprises, ses notes inédites et ses mélanges créatifs. C’est un voyage au cœur de l’art de l’infusion, où chaque sachet est une promesse d’émerveillement. Ce calendrier n’est pas seulement une dégustation, c’est une exploration des saveurs naturelles.

Romon Nature nous invite à célébrer chaque jour de décembre avec un nouveau trésor gustatif, transformant le compte à rebours jusqu’à Noël en une expérience unique et mémorable. Un cadeau pour les sens, une célébration de la vie et de la gourmandise à travers le prisme des infusions bio.

Il n’y a plus qu’à déguster !

Vous trouverez ce calendrier de l’avent au prix de 14,90€ directement sur le site de Romon Nature ICI >> ou dans un magasin Nature et découvertes