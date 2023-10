UNBOXING : Calendrier de l’Avent Monoprix Maquillage & Accessoires

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, nombreux sont ceux qui se laissent tenter par les calendriers de l’avent. Ces petites boîtes pleines de surprises nous rappellent notre enfance et nous font patienter chaque jour avant Noël.

Cette année, Monoprix propose un calendrier de l’avent spécial “maquillage et accessoires” à un prix abordable de 19,90€. L’occasion parfaite de découvrir chaque jour un nouveau trésor beauté. Plongeons ensemble dans ce voyage de 24 jours !

L’unboxing du calendrier de l’avent Monoprix

Attention, si vous ne voulez pas être spoilée je vous invite à aller à la fin. Sinon à vous les découvertes !

Dans son écrin fleuri explosif, vous allez découvrir 24 jolies pépites. Alors prête ?

Les festivités commencent avec une poudre de soleil (jour 1). Parfaite pour donner à votre visage cet éclat estival même en hiver. Puis nous découvrons une lime à ongles pratique, essentielle pour avoir des ongles bien entretenus pendant la saison festive.

Au 3ème jour, c’est un crayon pour les yeux marron qui soulignera le regard et ajoutera une profondeur mystérieuse. On craque. Le 4ème jour permet de découvrir le premier rouge à lèvres du calendrier. Un rose classique qui ne manque jamais de faire tourner les têtes. Mais qu’est ce qui se cache derrière le numéro 5 ? Un miroir élégant et portable. Idéal pour ces retouches rapides lors des soirées festives !

Alors que le 6ème jour se lève, une surprise polyvalente nous attend : un baume multifonction pour joues, yeux et lèvres. Une véritable pépite pour voyager léger lors des escapades festives. Le 7ème jour, nos paupières vont pétiller de joie avec une palette rose/violette, évoquant les douces couleurs d’un crépuscule d’hiver.

Du 8ème au 13ème jour, l’émerveillement continue toujours avec Monoprix

À l’approche du 8ème jour, nos lèvres sont à l’honneur. Un crayon à lèvres se révèle, garantissant une bouche parfaitement dessinée tout au long de la journée. Le 9ème jour, un taille-crayon fait son entrée, s’assurant que tous nos crayons sont prêts à dessiner les contours parfaits.

Le 10ème jour, c’est une surprise glossy qui nous fait un clin d’œil : un rouge à lèvres liquide rose. Pour des lèvres joliment teintées et brillantes. Ensuite, le 11ème jour, c’est l’heure de briller avec une poudre irisée dorée. Parfaite pour ajouter cette touche d’éclat sur les paupières ou les pommettes.

Le 12ème jour, nous sommes replongées dans le mystère avec un crayon noir pour intensifier le regard. Puis, mi-parcours, le 13ème jour dévoile une palette duo blush, idéale pour sculpter le visage avec des nuances chaleureuses.

Vous voulez plus de maquillage ? Allez !!

Le 14ème jour, une houpette de maquillage apparaît, permettant d’appliquer poudres et blushs avec légèreté. Et alors que les étoiles brillent le 15ème jour, un enlumineur se révèle, pour illuminer chaque trait de notre visage.

La liste continue de s’enrichir chaque jour. Que nous réserve donc le 16ème jour ? Un pinceau blush, compagnon idéal de notre palette précédemment découverte. Le 17ème jour apporte un air d’été avec une poudre irisée bronze.

Le voyage continue avec un rouge à lèvre liquide irisé le 18ème jour, une merveille pour les fêtes. Le 19ème jour, c’est une petite pause avec un élastique pour cheveux, toujours utile en cas de besoin.

La magie opère toujours au 20ème jour avec un eye-liner liquide pour des yeux de biche. Le 21ème jour, une explosion de couleur avec un rouge à lèvres fuchsia. On continue le voyage scintillant le 22ème jour avec une ombre à paupières liquide irisée.

Prête pour le réveillon ?

Avant-dernière étape, le 23ème jour, avec un pinceau double embout pour perfectionner chaque détail. Et pour clôturer ce fabuleux voyage, le 24ème jour, une palette d’ombres à paupières 4 couleurs doré/marron se dévoile, parfaite pour créer un look des fêtes étincelant.

Chaque jour, ce calendrier de l’avent Monoprix nous rappelle la joie de petites découvertes qui illuminent nos journées. À 19,90€, c’est une aventure beauté à ne pas manquer. Et. à ce prix c’est une affaire à ne pas manquer pour se faire plaisir ou gâter un proche !

Ce calendrier de l’avent Monoprix offre non seulement une grande variété de produits de beauté, mais aussi une belle manière de découvrir de nouvelles teintes et textures.

Alors, prêtes à commencer le décompte avant Noël avec style et beauté ?

Offrez vous votre calendrier de l’avent en ligne ou en magasin directement