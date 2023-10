Les matins doux – Biographie torride – Éditions Steinkis

Et c’est à Chicago, qu’elle va pouvoir mêler travail et passion grâce à sa rencontre avec Nelson Algren.

Un one-shot, romanesque et charnel, basé sur une histoire d’amour ardente, dont les feux s’attisent comme ils se noient.

À découvrir depuis le 26 octobre 23 aux Éditions Steinkis.(+16)

Le décor :

1951 – Un homme à son bureau devant sa fenêtre…

Nelson observe les deux femmes, confortablement installées dans leur transat, à quelques pas seulement de la fenêtre. Tandis qu’il se bat devant sa feuille blanche, accroché à sa machine à écrire, il se demande comment il a pu aimer celle qu’il ne reconnaît plus, là juste devant. Son chat l’accompagne dans sa tristesse et son désarroi, ronronnant et réclamant quelques friandises.

Simone et Nathalie rient aux éclats pendant leur conversation. Et Nelson est irrité par cette bonne humeur qu’il ne partage plus. Le soir venu, il s’allonge sur ce vieux canapé, en fumant sa cigarette. Juste avant que Simone ne vienne lui souhaiter une bonne nuit, et qu’elle lui fasse remarquer qu’il a délaissé le lit depuis longtemps à présent. Lui, est toujours blessé de la savoir avec quelqu’un d’autre.

Il se relève, s’assied derrière sa vieille machine à écrire. Et si les autres croient qu’il a enfin trouvé l’inspiration, Nelson écrit, de façon répétée, la phrase : « Ne couche jamais avec une femme qui a plus d’ennuis que toi » ….

Flashback en février 1947…

Un train bondé arrive à Chicago, et c’est une Simone de Beauvoir décidé et un brin espiègle qui en descend. Elle remet ses frusques de la bonne manière, arrange cette natte russe, enroulée autour de sa tête. Puis, rejoint le consul qui commence déjà à lui décrire le programme de son séjour. Mais avant tout ceci, il doit la déposer au Palmer House, un grand hôtel où elle donnera rendez-vous à une connaissance… D’une connaissance : l’écrivain Nelson Algren.

Le point sur la BD :

Un one-shot très charnel et féminin, publié aux Éditions Steinkis. Composé par un duo d’autrices : Ingrid Chabbert (En attendant Bojangles) et Anne Perrine Couët (Bathory) Elles s’emparent d’une partie de la vie de Simone de Beauvoir et d’un de ses amants, pour l’adapter avec autant d’espièglerie et de fougue que les personnages principaux. On découvre un couple d’écrivains, inspirés et inspirants, tout au long de leur histoire passionnelle : physique et intellectuelle.

Les graphismes sont plus que sensuels, quelquefois crus, pour traduire cette passion des corps. L’empressement de l’envie.

On suit leurs échanges sur une période d’environ 17 années. Cet amour en dents de scie, bousculé par la vie, et les engagements déjà pris. Une femme libérée pour son époque, gourmande d’amour, mais pas prête à choisir entre ces amants. Un homme épris, qui souhaiterait plus, mais doit se contenter de matins doux, partagés. Ce qui éteindra la flamme passionnelle petit à petit, pour laisser place à la créativité. L’un écrira « L’homme au bras d’or », et l’autre « Le deuxième sexe ». Deux œuvres majeures dans leur univers littéraire.

La conclusion :

Les matins doux aux Éditions Steinkis, est un titre qui fait partie de cette collection : Dyade. Principalement axées sur les couples célèbres, nous vous avions déjà fait découvrir « Derrière le rideau », avec Simone Signoret et Yves Montant.

Simone de Beauvoir et de Nelson Algren, une relation forte et sulfureuse, en pointillés. Séparés par un océan, languissant les retrouvailles. Quelquefois les séparations. Un feu qui s’allume et qui s’éteint au fil des déceptions de l’âme, pour mieux renaître dans le meilleur de leur créativité.