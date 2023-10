“Coup de pelle”, le premier roman de la comédienne Alice Pol : interview

La dernière fois que nous avions vu Alice Pol sur la Côte d’Azur, c’était l’année dernière au théâtre Anthéa d’Antibes. Elle était à l’affiche de “Disgrâce”, une pièce mise en scène par Daniel Benoin, aux côtés notamment de Sami Bouajila et Olivier Sitruk. Il y a quelques jours, ce n’était pas l’actrice vue notamment dans les comédies de Dany Boon “Raide dingue” et “Supercondriaque” ou plus récemment dans “Magnifique” de Clovis Cornillac ou “Un petit miracle” de Sophie Boudre qui était invitée au Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var, mais l’auteur de “Coup de pelle”, un thriller très réussi paru au printemps dernier aux éditions Robert Laffont.

Pour son premier roman, Alice Pol emmène son lecteur à la montagne, en plein hiver, dans un hameau isolé, non loin de Briançon. C’est là que Charlie, une jeune capitaine de police, hantée par une affaire non résolue, décide de se reconstruire, seule, loin de l’homme qu’elle a aimé. On devine que ses plaies sont encore vives. Elle éprouve donc le besoin de s’isoler, fuyant volontiers les personnes qui pourraient s’avérer trop envahissantes. Au bout de quelques jours pourtant, sa nouvelle vie va être bouleversée par un crime commis dans le coin. Elle va alors se plonger dans cette enquête et se faire rattraper par son passé…Depuis sa parution, “Coup de pelle” rencontre un beau succès auprès du public. Il séduit non seulement les amateurs du genre, mais aussi les autres, ceux qui apprécient les thrillers où l’intrigue ne prend pas le pas sur la qualité d’écriture. On se laisse emporter par ce roman plein d’humour qui fait la part belle à la psychologie. Nous avons pu poser quelques questions à Alice Pol qui nous a laissé entendre qu’elle n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Charlie a encore bien des aventures à vivre sous sa plume…

France Net Infos : Aviez-vous l’intention d’écrire un polar ou cette histoire s’est-elle imposée à vous naturellement ?

Alice Pol : Je n’avais même pas l’intention d’écrire un livre. Je suis partie du point de départ : une femme qui laisse un passé trouble derrière elle, installée dans une dameuse avec le vide autour, qui cache son vertige au conducteur. Et j’ai avancé…avec détermination mais sans savoir exactement où j’irais.

France Net Infos : “Coup de pelle” est votre premier roman mais écrivez-vous depuis longtemps ?

Alice Pol : J’ai toujours écrit, enfant également, des poèmes notamment et après du théâtre avec ma première pièce à 19 ans qui m’a aidée à combler ma solitude, lors de ma première année à Paris.

France Net Infos : Quels sont vos derniers coup de coeur littéraires ?

Alice Pol : Je suis en train de lire le livre de Pauline Clavière. Magnifique écriture. Je la découvre et je suis emballée par l’ambiance qu’elle a créée et par son écriture.

France Net Infos : Le lecteur suit le fil des pensées de Charlie. Elle réfléchit beaucoup et fait souvent preuve d’autodérision. La psychologie mais aussi l’humour occupent une place importante dans le livre. Pourquoi ?

Alice Pol : La psychologie, c’est ce qui m’importe le plus dans la rencontre avec autrui. Ca me passionne. Tous ces rouages qui amènent une personne à se comporter de telle ou telle manière. Je suis incapable de ne pas me demander ce qu’il se passe dans la tête d’autrui tout le temps.

France Net Infos : L’histoire se déroule en plein hiver, dans un paysage enneigé. La montagne est presque un personnage à part entière. Y avez-vous pensé dès le départ ?

Alice Pol : Oui, la nature est le personnage principal. La montagne me fascine, les éléments surtout qui obligent les êtres humains à s’adapter à elle. C’est à la fois un objet de ravissement mais aussi une source de soucis divers et variés pour survivre. Ceux sont d’autres problématiques que de vivre en ville bien sûr et cette adaptation m’épate. Je voulais que Charlie s’installe dans un hameau isolé qui la pousse dans ses retranchements intérieurs.

France Net Infos : Vous êtes en train d’écrire la suite… Va-t-on retrouver Charlie à la montagne, accompagnée de Clint, son chien ?

Alice Pol : J’ai redémarré une nouvelle enquête de Charlie avec Clint sur les sommets…Je suis en plein dans le coeur du moteur !

France Net Infos : Côté cinéma ou télévision, quels sont vos projets ?

Alice Pol : Je viens de finir un film, une comédie, qui sortira prochainement sur la plateforme d’Amazon.