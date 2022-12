Derrière le rideau : cinéma et politique aux Éditions Steinkis

Les noms de deux stars du cinéma, Yves Montand et Simone Signoret ! Deux amants mythiques qui, Derrière le rideau cinématographique se découvrent un point commun : les idées du Parti communiste.

Et c’est au cours d’une tournée de gala dans les pays de l’Est, qu’ils sont confrontés aux conditions de vie des « opprimés » perdus entre chars soviétiques lors d’une insurrection à Budapest. Un boulet de canon dans leurs convictions profondes.

Un récit authentique et historique où l’on découvre une facette plus ou moins engagée du couple le plus glamour du cinéma dans les années 50. Publié aux Éditions Steinkis dans la collection Dyade depuis le 08 septembre 22.

Le décor :

Budapest, octobre 56…

Les Hongrois sortent dans les rues et entament une manifestation pacifique contre les réformes gouvernementales. Mais ils ont immédiatement « attaqué » et la situation dégén​é​re rapidement. Des personnes sont arrêtées et des chars soviétiques investissent la ville. C’est le point de non-retour…

Pendant ce temps, à Paris, dans les studios Pathé Cinéma, les nouvelles de l’Est arrivent aux oreilles du couple Montant/Signoret. Connaissant leurs engagements politiques, plusieurs de leurs spectacles risquent d’être compromis. Mais, malgré les risques encourus, l’acteur refuse l’annulation de ses représentations. Il se fout bien de ses petits manifestants « fascistes » et ce n’est pas demain la veille, que sa renommée changera à cause de tels actes !!!

Ils se rappellent, trois ans plus tôt, un événement similaire. Simone était très inquiète, mais Yves avait été tellement fabuleux sur scène, qu’il avait même réussi à endormir cette « rébellion » !!!!

Aussi, ils décident de sortir des studios, la tête haute, sous les huées agressives des manifestants. Puis, on remonte le temps, pour découvrir les étoiles avant qu’elles n’en deviennent…

Le point sur l’œuvre :

La nouvelle collection Dyade des Éditions Steinkis, consacre ses œuvres aux couples influents ou marquants connus. Des « one-shot » renseignés et passionnants de découvertes à venir !!

Derrière le rideau revient sur le voyage du couple Signoret/Montant sur les « terres de l’Est » en pleine insurrection. Xavier Betaucourt s’attache à nous faire une rétrospective du couple d’acteurs, afin de bien saisir les tenants et aboutissants de leur conscience politique et de la « claque » réaliste après une tournée aux airs incongrus… Des personnalités qu’on ne connaissait qu’au travers des écrans : télévisés ou cinématographiques, et qui avaient un côté imperceptible et assez grandiose.

Avec cette autobiographie, on découvre, deux êtres humains aux convictions politiques bien précises, qui s’effondrent petit à petit face à une dure réalité.

Les graphismes d’Alexis Cavaillez rendent l’ambiance aussi inquiétante et sombre que la situation de l’époque. Les traits sont épais et durs, et la narration de l’inspecteur des renseignements généraux donne immédiatement le ton !

La conclusion :

Une biographie renseignée et complète qui nous fait découvrir la réalité derrière le rideau : pailleté et léger du cinéma pour les acteurs. Glamour et coup de foudre pour les deux amants. Engagé et loin du conte de fées pour les humains. De fer pour tous les opprimés des régimes politiques extrêmes.

Une superbe rétrospective aux Éditions Steinkis !