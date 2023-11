Découvrez le joli coffret “Pimp tes vitres”pour égayer vos fenêtres

Imaginez transformer vos fenêtres en toiles d’art vivantes tout au long de l’année. Le nouveau coffret “Pimp tes vitres”, édité par Hugo et Image, rend cela possible et facile ! Avec 300 motifs à décalquer et une panoplie d’accessoires, ce kit promet de révolutionner la décoration de votre maison de manière ludique et originale.

Préparez vous à ce que vos fenêtres deviennent un véritable chef d’oeuvre ! Avec ce kit, ouvrez les portes à votre imagination ! À l’intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer : 100 feuillets de motifs variés (avec près de 300 motifs au total), 4 planches de pochoirs cartonnées, 4 grands décors thématiques, et 2 feutres effaçables spécial vitres en blanc et argent. Que vous soyez un artiste chevronné ou un débutant, “Pimp tes vitres” est adapté à tous les niveaux.

Créez, tracez, admirez : la magie de “Pimp tes vitres”

Utiliser “Pimp tes vitres” est alors un véritable jeu d’enfant, mais l’effet est digne d’un professionnel. Commencez par choisir un motif ou un grand décor, puis fixez-le à l’extérieur de votre fenêtre avec du ruban adhésif. À l’intérieur, laissez votre créativité s’exprimer en traçant les contours avec les feutres spéciaux. Une fois terminé, retirez le feuillet et voilà : votre chef-d’œuvre est prêt à être admiré ! Et si l’envie de changer vous prend, un coup de chiffon humide suffit pour tout effacer et recommencer. Simple, facile et efficace !

Avec une gamme étendue de thèmes – automne, forêts, animaux, océan, sirènes, mer, bateaux, coquillages, fleurs, ville, nuit, espace, planètes, montagne, jungle – il y a toujours un motif pour correspondre à votre humeur ou à la saison. Les grands décors thématiques comme Halloween, Noël, Nature et petites bêtes, et Gourmandises ajoutent une dimension festive à vos créations. Vous allez adorer j’en suis sûre !

“Pimp tes vitres” est l’activité parfaite pour réunir la famille autour d’un projet créatif. C’est aussi une excellente occasion pour les enfants de développer leur motricité fine et leur imagination, tout en passant un moment amusant. Mais surtout c’est le “t’as vu Maman, c’est moi qui l’ait fait” qui vous rendra encore plus fier(e) de votre petit bout !

Ainsi, avec “Pimp tes vitres”, chaque fenêtre devient une opportunité d’expression artistique. Ce coffret offre une expérience unique de décoration, accessible à tous et garantit de transformer votre maison en un espace de vie vibrant et personnalisé !

Alors, laissez-vous inspirer et commencez à décorer vos vitres pour voir le monde avec des couleurs plus vives !

Shoppez le coffret ICI <<