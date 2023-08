Découvrez “Mon Book Déco – Tous les conseils d’une pro de l’aménagement” par Emmanuelle Rivassoux, l’ouvrage qui vous transformera en l’architecte de votre intérieur !

Si vous rêvez d’une maison qui vous ressemble, élégante et bien agencée, ce livre richement illustré est fait pour vous. Emmanuelle Rivassoux, célèbre architecte d’intérieur et animatrice télé, partage dans cet ouvrage tous ses secrets pour concevoir et décorer votre lieu de vie avec style et sans vous ruiner.

Dans un esprit ludique, l’auteur vous propose quatre quiz captivants pour vous aider à identifier votre style déco, vos préférences en matière de couleurs, et vos besoins spécifiques. Vous serez ainsi en mesure de choisir les aménagements qui vous correspondent vraiment, et d’adopter les tendances du moment sans la moindre fausse note.

Préparez-vous à plonger dans un voyage passionnant à travers les différents styles de décoration. Du bohème à l’industriel, en passant par l’art déco, le scandinave, le vintage et bien d’autres encore, Emmanuelle Rivassoux vous présente des idées inspirantes pour sublimer chaque espace de votre intérieur. Vous apprendrez comment réchauffer une ambiance, gagner en rangements, agrandir une pièce, mettre en valeur l’extérieur, et bien plus encore.

Mon Book Déco : Les Secrets d’une Pro de l’Aménagement pour Transformer votre Intérieur !

Et ce n’est pas tout ! Emmanuelle Rivassoux dévoile également des astuces écolo et économes pour harmoniser votre déco, donner une touche haut de gamme à votre intérieur, ou encore rafraîchir votre cuisine avec style. Vous saurez comment décorer un appartement en location pour qu’il devienne un véritable cocon personnalisé.

La couleur est également au cœur de ce livre, avec des conseils pour trouver le bon équilibre, des assemblages audacieux, et des nuances déclinées. Bleu, le grand retour, mais vous découvrirez aussi les pouvoirs magiques des différentes couleurs.

En bonus, vous apprendrez de l’histoire de la déco, empruntant des idées du style éclectique, des années 1950, 1970, 1990, et même un aperçu vers les tendances futures en 2030.

L’auteur, Emmanuelle Rivassoux, est une experte de renom, diplômée en architecture d’intérieur et en design mobilier. Elle a déjà enchanté de nombreux particuliers avec ses talents d’architecte d’intérieur et de home staging. Elle a également fait ses preuves en tant qu’experte déco dans les émissions de Stéphane Plaza sur M6 depuis 2014.

En conclusion, “Mon Book Déco – Tous les conseils d’une pro de l’aménagement” est un ouvrage généreux en informations utiles et pertinentes pour que vous puissiez enfin créer l’intérieur de vos rêves. Vous serez guidé pas à pas pour réaliser vos projets d’aménagement à moindres frais, adopter les dernières tendances, et devenir le maître de votre décoration intérieure. Alors, à vos idées et à votre créativité, prêts à réinventer votre chez-vous avec style !

