Genshin Impact – 404 éditions

Genshin Impact est un guide non officiel, des éditions 404, paru en juin 2023. Un ouvrage qui propose de retrouver plus d’une centaine d’astuces de jeu, pour pouvoir devenir le meilleur aventurier de Teyvat ! Un guide assez complet et immersif qui saura plaire…

Le livre débute avec un sommaire bref, simple et néanmoins efficace, pour pouvoir se retrouver facilement et rapidement. Une introduction présente le jeu, qui depuis sa sortie en 2020, a su s’imposer comme un jeu d’aventure et d’action incontournable. Un jeu vidéo de rôle qui fascine tant par son univers gigantesque et ses nombreux personnages, que par le contenu qui s’étoffe au fil des semaines, à travers des évènements réguliers. Le guide propose donc un contenu didactique, pour les débutants, ainsi qu’un contenu pratique pour tous ceux qui maîtrisent déjà les notions de base. L’ouvrage propose donc différents tableaux détaillant les différents types d’objets, les Boss, les donjons, selon les héros.

Le guide semble assez complet et bien construit, pour retrouver et découvrir plus d’une centaine d’astuces de jeu, afin de devenir le meilleur aventurier de Teyvat. Le vaste univers de Genshin impact se dévoile, pour les débutants, mais les joueurs peuvent tout aussi bien découvrir et apprendre des choses. Ainsi, l’univers trouve des explications, tout comme le voyageur et l’équipe à former. Ensuite, l’équipement, les combats, les notions, les Boss, les temples et bien d’autres choses encore trouvent des informations et astuces, pour avancer dans l’aventure. Les clés sont données pour affronter les donjons et réussir les quêtes ! Des tableaux et des scènes viennent compléter le guide, qui se trouve très complet et plaisant à découvrir.

Genshin impact est un guide non officiel, des éditions 404, qui présente toutes les astuces de jeu pour devenir le plus grand aventurier de Teyvat. Un guide qui permet de découvrir et d’explorer l’univers riche de Genshin impact et de retrouver les caractéristiques de tous les personnages.

