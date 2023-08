Lycée Toulouse-Lautrec : rencontre avec Chine Thybaud et Ness Merad

“Lycée Toulouse-Lautrec” fait partie de ces séries qui nous cueillent dès le premier épisode. On regarde d’abord par curiosité puis on s’attache aux personnages et on a envie de les connaître davantage et de les suivre dans leurs péripéties. La première saison, diffusée en janvier dernier sur TF1, a séduit plusieurs millions de téléspectateurs, qui attendent désormais avec impatience la diffusion de la saison 2, dont le tournage était prévu cet été. Lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, nous avons rencontré Chine Thybaud et Ness Merad, les interprètes de Victoire et de Marie-Antoinette. Si la complicité entre les deux actrices frappe immédiatement, dans la série, les rapports entre les jeunes filles n’ont pas toujours été au beau fixe. En effet, Victoire se retrouve contrainte d’intégrer le lycée Toulouse-Lautrec, un établissement pas comme les autres, qui accueille aussi bien des élèves valides qu’en situation de handicap. Elle va devoir être la référente de Marie-Antoinette, qui se déplace en fauteuil roulant. Chine Thybaud et Ness Merad nous ont parlé de leurs personnages et de la série.

France Net Infos : La saison 1 de la série a été un énorme succès. Avec le recul, que vous a apporté cette expérience ?

Ness Merad : Ca m’a ouvert les yeux sur un univers que je ne connaissais pas, le fait d’être actrice. Le tournage m’a également soulagée de certaines émotions que je gardais en moi, vu que mon personnage est un peu le reflet de ce que j’étais au lycée et que je suis toujours, d’ailleurs ! J’ai dû les dévoiler devant les caméras. C’était parfois difficile mais ça m’a fait beaucoup de bien. J’ai même appris à être plus sociable. L’équipe de tournage a été merveilleuse et je me suis fait des amis avec lesquels je suis toujours en contact.

Chine Thybaud : C’était une aventure humaine extraordinaire. Et puis, avant, je crois que je ne me prenais pas vraiment au sérieux en tant que comédienne et que je n’assumais pas de porter un rôle principal. Ce tournage m’a appris à m’accepter davantage !

France Net Infos : A quoi peut-on s’attendre dans la saison 2 ? Comment vos personnages vont-ils évoluer ?

Chine Thybaud : Il va y avoir de nouveaux élèves. Quand la série commence, l’atmosphère est lourde et triste parce qu’on fait le deuil de notre amie Charlie. Il va va y avoir de nouvelles histoires de coeur, des méchants, des allers et venues avec gens qui partent et des gens qui reviennent… Il y aura plus de profondeur dans les personnages. Dans la saison 1, au début, Victoire est détestable. Elle arrive en colère ; elle n’aime personne et elle ne cherche pas à se faire aimer. Elle évolue tout au long des épisodes. Dans la saison 2, elle est plus apaisée. Je pense qu’elle va être confrontée à une autre facette du handicap. Maintenant qu’elle a dépassé cette appréhension qu’elle avait en arrivant dans le lycée, elle va être exposée aux difficultés du quotidien, au côté sombre du handicap.

Ness Merad : Les personnages vont vraiment évoluer. Marie-Antoinette a une grosse carapace. Dans la saison 1, elle montrait toujours un côté pétillant et abordait souvent les choses avec humour. Elle avait un côté chef de groupe. Dans la saison 2, elle est au début à la fois triste et calme, après le décès de sa meilleure amie. Après, certaines péripéties vont survenir et elle va peu à peu se remettre de ce deuil et avancer dans sa vie. On se surpasse pour cette saison 2 ! Fanny Riedberger nous a écrit un scénario de folie. Je suis sûre que cette saison va plaire au public !

France Net Infos : Entre vos deux personnages, les relations n’ont pas été faciles au début. Qu’en sera-t-il dans la saison 2 ?

Chine Thybaud : Je pense que Marie-Antoinette et Victoire étaient intimidées l’une par l’autre. C’était le choc de deux caractères forts. Dans la saison 2, on est plus apaisées mais aussi plus sincères l’une envers l’autre. Il va y avoir des moments où elles vont être poussées dans leurs retranchements. On va arriver à faire l’arbitre l’une de l’autre. On va se remettre dans le droit chemin.

Ness Merad : Dans la saison 1, on a appris à se connaître. Dans la nouvelle saison, on va s’épauler et se tirer vers le haut. Elles vont être là l’une pour l’autre. Plusieurs thèmes seront abordés dans la saison : la santé mentale, les addictions, la mort, l’amour…

France Net Infos : Quels retours avez-vous eus après la diffusion de la série ?

Ness Merad : Que des retours positifs ! Je ne m’attendais pas à avoir autant de messages de gens qui comprennent le handicap ou qui ont été positivement surpris. Je n’ai eu que des messages bienveillants. Ca m’a rassurée !

Chine Thybaud : J’ai eu des messages sur les réseaux sociaux où des gens nous remerciaient d’avoir fait cette série. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle touche autant le public ! Je crois que les gens avaient envie qu’on parle de handicap à la télévision.

France Net Infos : Chine, vous étiez au dernier Festival de Cannes avec les talents de l’Adami. Vous avez tourné dans un court-métrage réalisé par Ahmed Sylla. C’était une belle expérience ?

Chine Thybaud : Ca s’est très bien passé ! Je suis tellement reconnaissante d’avoir été choisie. Lorsqu’on a projeté la série au Festival de la Rochelle, deux personne de l’Adami sont venues me voir et m’ont proposé de candidater. Il y avait 1600 dossiers et j’ai eu la chance d’être sélectionnée. J’ai eu un vrai coup de coeur pour Ahmed Sylla qui est un homme extraordinaire. C’était très agréable de travailler avec lui. Et puis, Cannes, c’était un rêve ! Je suis en Master de conception et de réalisation de documentaires à Normale Sup en partenariat avec l’Ina. Etre à Cannes m’a permis de discuter avec pas mal de gens et de parler du documentaire que je vais co-réaliser.