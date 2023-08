J’habille mes amies – Les licornes arc-en-ciel

La collection J’habille mes amies, des éditions Usborne, se complète avec le titre Les licornes arc-en-ciel, en juillet 2023. Un cahier souple, qui propose de découvrir le royaume enchanté des licornes arc-en-ciel, et d’habiller des fées, avec l’aide de plus de 300 autocollants.

La première page du cahier souple présente un sommaire simple et clair, qui propose de découvrir les différents univers autour des licornes arc-en-ciel. A la fin de l’ouvrage, se trouvent les autocollants qui permettront de compléter les scènes et d’habiller les personnages. La première double page présente une grande illustration, la forêt des licornes. Trois fées sont autour de Colombine, une jolie licorne violette. Le soleil brille et une pluie fine se met à tomber, ce qui laisse apparaître un magnifique arc-en-ciel… Les autocollants des pages correspondantes sont à retrouver en fin d’ouvrage, permettant d’habiller les trois fées et d’agrémenter la scène, avec deux licornes supplémentaires !

L’activité présentée reste simple et toujours aussi plaisante, pour les enfants. En effet, l’univers féérique et les autocollants vont plaire, car de superbes scènes sont à compléter avec des stickers. A chaque double page, une grande illustration présente un nouveau lieu et de nouveaux personnages. Un paragraphe présente la scène, ainsi que les protagonistes, aidant ainsi les enfants à compléter la scène. Le texte reste assez court et plaisant, pour cet univers joyeux et beau, invitant à en savoir plus… Le graphisme est superbe, avec un trait fin et doux, ainsi que des couleurs tendres. Les autocollants sont triés, pour être positionnés correctement selon la scène à compléter. Les jeunes artistes vont pouvoir laisser libre leur imagination, pour compléter les différentes scènes, offrant ainsi un cahier unique !

Les licornes arc-en-ciel est un cahier souple, de la collection J’habille mes amies, des éditions Usborne. Un cahier souple qui propose une activité indémodable, pour les enfants, qui vont pouvoir découvrir un univers féérique et compléter de belles scènes avec l’aide de plus de 300 autocollants.

