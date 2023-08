A Nice, l’exposition NCE PROJECT de Florian Levy est à découvrir au Deck Hôtel jusqu’au 30 septembre

A Nice, le Deck Hôtel, situé à deux pas de la zone piétonne et de la Promenade des Anglais invite touristes et Niçois à découvrir jusqu’au 30 septembre, l’exposition de l’artiste Florian Levy, NCE PROJECT, composée d’une douzaine d’oeuvres qui déstructurent les codes architecturaux pour revisiter Nice et ses lieux incontournables.

Une version dépoussiérée de la carte postale niçoise

Pour chacun, Nice est associée à un lieu ou à un élément bien précis. Pour les uns, c’est le Négresco ou la colline du château, pour d’autres, les galets ou la chaise bleue. On pourrait citer encore bien d’autres objets ou lieux pour caractériser la capitale azuréenne. L’artiste Florian Lévy a eu la bonne idée de créer une douzaine d’oeuvres, un cabinet de curiosités, revisitant quelques-uns des “clichés”, des aspects incontournables de Nice. Initialement conçue pour le guide touristique de luxe “Nice Code Ultimate Edition” en 2015, la série NCE PROJECT reprend vie tout l’été au Deck Hôtel. Sur les murs, selon un accrochage savamment réfléchi par Florian Lévy, se découvrent notamment les palmiers de la Promenade des Anglais, la célèbre chaise bleue, le dallage de la Place Masséna, le TNN aujourd’hui disparu, mais aussi une toile inédite estampillée “DECK” que l’artiste a imaginé en s’inspirant du pointu niçois, pour rester dans l’esprit de l’hôtel, dont la décoration a été conçue comme un bateau voguant dans la Méditerranée. Chaque visiteur a son tableau préféré. Comme nous l’a dit Florian Lévy, la chaise bleue ou les galets de la Promenade des Anglais sont souvent cités parmi les favoris.

Quand on regarde attentivement les oeuvres de Florian Lévy, ce qui frappe immédiatement, c’est la finesse des détails. S’agit-il de peinture ? De dessin ? Ou même les deux à la fois ? Il ne se lasse pas d’expliquer aux visiteurs sa manière de procéder pour obtenir de tels résultats. “Je pars d’une base photographique, puis je sélectionne des éléments et je recompose toute l’image dans Photoshop. Pour affiner le montage, il y a toute une partie de peinture numérique pour recréer des textures de pierre ou d’eau, comme sur la cascade du château par exemple. Le but, c’est qu’on ne voie pas le montage”, nous a-t-il dit. Bijoutier de formation, Florian Lévy s’est réorienté vers les métiers de la communication visuelle, en autodidacte. Poussé par la curiosité, il s’est tourné vers les logiciels numériques. Le résultat est stupéfiant ! En témoignent ces oeuvres exposées jusqu’au 30 septembre à l’hôtel Deck.

Un livre en préparation

Niçois d’adoption (depuis vingt-cinq ans), Florian Lévy est un artiste reconnu dans la région. En tant que graphiste, il travaille sur la réalisation de brochures, notamment pour celles du Théâtre de Draguignan. Il a également participé à plusieurs campagnes d’affichage pour le Collectif La Machine et les spectacles de Félicien Chauveau. Il nous confiait qu’il travaillait depuis un an sur un livre rétrospective qui rendra compte de ses séries de montages de photos numériques mais aussi de ses travaux de plasticien, de 2009 à 2023. “C’est un travail de longue haleine qui impose une plongée dans des travaux qui datent de plus de dix ans. Cela me permet aussi de me rendre compte de tout le chemin parcouru et de l’évolution de mon style. Que ce soit dans le NCE PROJECT ou dans d’autres séries, il y a souvent cette thématique naturelle avec l’eau, le végétal, le minéral, le métal. On retrouve toujours cette identité minimaliste, sur trame de fond élémentaire et même parfois un peu ésotérique.” Un livre très attendu par tous ceux qui aiment le travail de Florian Lévy. Avec cette exposition à l’hôtel Deck, ils vont être de plus en plus nombreux !

L’hôtel Deck est situé 2, rue Maccarani à Nice.