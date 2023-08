Où frémir en France pour Halloween 2023

Partagez





Retrouvez notre sélection de 6 lieux d’effroi pour fêter dignement Halloween 2023. Frissons et découvertes partout en France, où fantômes et autres sorcières se sont donné rendez-vous. Découvrez vite les activités, visites et animations à ne pas manquer !

Des Côtes D’armor jusqu’au Massif des Vosges en passant par l’Eure, la Saône et Loire, la Vallée de la Dordogne et l’Aube, la France est riche de légendes terrifiantes, d’activités familiales, de visites pour frissonner et fêter dignement Halloween 2023.

VALLÉE DE LA DORDOGNE – ROUGE SANG

Balade nocturne à Collonges-la-Rouge

Selon les légendes colportées par villageois, une sorcière se tapit dans une petite masure au cœur du bourg. Ce n’est que les soirs d’Halloween qu’elle sort dans les rues de grès rouge de ce Plus Beau Village de France pour entraîner les plus courageux des visiteurs dans les sombres ruelles sur la piste des fantômes.

À la nuit tombée, il est l’heure d’allumer sa torche et de se laisser conter les secrets de ces lieux empreints de mystère, avant de rejoindre le château de Vassinhac, classé “monument historique”, où les âmes damnées résideraient…

Date et heure : lundi 31 octobre 2022 à 18h30

Départ : Office de tourisme de Collonges-la-Rouge

Tarifs : adulte 12€ / enfant (de 6 à 13 ans) 10€ – DÉGUISEMENTS BIENVENUS

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme (tél : 05 65 33 22 00)

EURE – L’ABBAYE HANTÉE DE MORTEMER

Visite d’une des abbayes les plus hantées de France

Au coeur de l’hêtraie cathédrale de Lyons se cache une abbaye cistercienne qu’il ne fait pas bon visiter seul. Fondée au XIIème siècle, par Henri Beauclerc, duc de Normandie, l’abbaye a longtemps été un lieu de prospérité et de tranquillité pour les religieux. Mais à la Révolution, l’abbaye est pillée par les révolutionnaires et les quatre derniers moines qui l’occupaient sont massacrés dans le cellier. La légende raconte que leurs fantômes hanteraient encore les lieux…

Mais ils ne sont pas les seuls à errer dans les couloirs de l’abbaye, puisque le fantôme de la Dame Blanche, Mathilde l’Emperesse, y rôderait également à la tombée de la nuit. Pour lutter contre ces malédictions, l’abbaye fût exorcisée en 1921. Un exorcisme efficace ? À vous de vous faire votre propre avis…

www.eureka-attractivite.fr

MASSIF DES VOSGES – PLONGEZ DANS LES ENTRAILLES DU FORT DORSNER

Le fort Dorsner ouvre ses grilles à tous ceux qui ont le courage de pénétrer dans ses entrailles, de descendre sous terre et de déambuler dans ses galeries sombres… Ne suivez pas les cris que vous pourriez entendre, il pourrait s’agir de zombies ou d’autres créatures cachées dans les bas-fonds du fort qui chercheraient à remonter à la surface…

Une pause gourmande bien méritée sera de mise dans la magnifique cour octogonale de grès rose, pour reprendre ses esprits à la lumière du jour ! Une visite exceptionnelle à vivre grandeur nature à Giromagny dans les Vosges du Sud.

Le 28 octobre – à partir de 14h – Tarifs : 6 € / personne

Réservation obligatoire à partir du 20 septembre massif-des-vosges.fr

CÔTES-D’ARMOR – SAMAIN

Saint-Quay-Portrieux

Venez célébrer le nouvel an celte le 31 octobre

Samain marque l’entrée dans la saison sombre ! Pour sa cinquième édition, la fête de Samain aura lieu dans le parc de la Duchesse Anne à Saint-Quay-Portrieux. Comme l’an passé, les enfants et les adultes vivront 2 jours de festivités autour de nombreux spectacles gratuits, de marchés artisanaux, et d’animations avec Ankou qui contera “la mort invitée au repas”.

La nuit du 31 octobre, c’est l’occasion de rencontres possibles avec l’invisible. En effet, la nuit de Samain n’appartient ni à l’année qui se termine, ni à celle qui commence. C’est une nuit en dehors du temps, où le monde des esprits rencontre celui des vivants.

Au programme marchés artisanaux, spectacle de feu, défilé, illumination à la jetée de l’Isnain, et feu d’artifice.

Renseignements au 02 96 70 40 64 ou sur www.saintquayportrieux.com

SAÔNE-ET-LOIRE – MAC MAHON SE RETOURNERAIT DANS SA TOMBE…

Voyage-spectacle au château de Sully

Propriété de la famille Mac Mahon depuis 1750, le château de Sully de style Renaissance, reste l’un des rares en France a être encore habité. Alistair, majordome plutôt étrange, accueille les visiteurs et mène la visite ponctuée d’anecdotes, dans une ambiance…. terrifiante.

Un goûter sera offert à l’issue de la visite aux braves qui auront su suivre Alistair dans ce lugubre voyage !

Du 23 au 28 octobre – Tarifs : 9,70 € / personne – à partir de 7 ans (pour les adolescents, séances spéciales du 23 au 26 octobre)

Réservation au 03 85 82 09 86 ou sur ChateaudeSylly.fr

AUBE – NIGLOLAND SE CHANGE EN NIGLOWEEN

Décors grandioses, citrouilles et toiles d’araignée à tout va, personnages horrifiants et manèges sensationnels. Petits et grands trépignent d’impatience chaque année à l’idée de voir le parc transformé aux couleurs de la célèbre fête et cette année encore ils ne seront pas déçus.

Le show terrifiant et cauchemardesque Scary Circus sera de la partie. Contorsionnistes, acrobates et de nombreuses surprises seront à découvrir tous les jours pendant les vacances de la Toussaint ! Le spectacle nocturne Imageen revient pour une seconde édition. La magie opère lorsque les décors s’illuminent et que le feu d’artifice retentit.

Surveillez les dates !

www.nigloland.fr