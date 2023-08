E-Ratic – Tome 1

E-Ratic est un comic, de Kaare Kyle Andrews et Brian Reber, paru aux éditions Black River, en juillet 2023. Le premier tome d’un diptyque, qui présente une aventure contemporaine, incisive, pleine d’humour, de rebondissements, avec un héros pas comme les autres.

Oliver semble poser des questions aux lecteurs. Il demande si l’on avait le pouvoir de faire des choses dont personne d’autre ne serait capable. Mais si ce pouvoir ultime avait ses limites ? Et ce que l’on ferait si l’on avait quinze ans et seulement dix minutes pour sauver le monde… Lui, ne le lui reste plus que quinze secondes pour sauver une personne qui chute dans le vide ! Oliver tombe. Quelqu’un semble se moquer de lui, car il a loupé une marche ! Oliver Leif est un gamin ordinaire, élevé par un parent célibataire, enfermé dans sa propre vie. C’est un geek qui n’assume même pas sa propre culture, qui est terrifié par le vide, le conflit et les filles ! Devant son nouveau lycée, Oliver se redresse, tandis qu’autour de lui, tout le monde se prépare pour une nouvelle année scolaire…

Le récit est assez dynamique, surprenant et haletant, avec ce gamin paumé, ce geek qui tente de faire sa place tranquillement. Le lycéen essaie de s’en sortir entre problème familiaux, drame, nouveau lycée, nouvelle vie et pouvoir extraordinaire. Mais, bien évidemment, tout va rapidement basculer, offrant là l’action qu’il faut. Les combats sont épiques, assez effrénés et électriques ! L’univers semble un peu chaotique, avec des professeurs quelque peu déjantés, des camarades sans scrupules, une mère alcoolique, un père mort, et des amours naissantes. La bande dessinée présente un adolescent ordinaire, avec un pouvoir extraordinaire, qui ne dure que 10 minutes par jour. Il y a donc de quoi s’amuser, avec des situations improbables par moments. Les personnages sont rapidement attachants et l’univers assez curieux, avec quelques questions en suspens. Le dessin est énergique, avec un trait fluide, moderne, un peu caricatural.

E-Ratic est un diptyque, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Black River. Un comic bien rythmé, haletant, présentant un adolescent ordinaire, qui possède un pouvoir incroyable, mais qui ne dure que dix minutes par jour…

