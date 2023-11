La Recette du Dodo – Loulou & Cie

La Recette du Dodo est un livre jeunesse, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2023. Un livre plein de tendresse, d’Angélique Leone et Haruka Harris, qui propose de découvrir Timothée, un adorable petit renard et sa fabuleuse recette !

Timothée est à la cuisine, avec sa maman. Il y a un livre ouvert, sur la table, à côté du fouet et du saladier. Il est expliqué que pour faire un bon dodo, c’est comme pour un gâteau ! Alors Timothée, avec ses amis souris, regarde d’un peu plus près. Il faut donc un lit pas trop petit. C’est parfait, le petit renard à trouver le sien ! Il faut aussi quelques étoiles dans la nuit. C’est toujours agréable de les voir briller ! Pour dormir, il est nécessaire d’avoir un coussin moelleux ou deux. Timothée semble préférer en avoir deux !

Le récit est plus de tendresse, présentant les ingrédients nécessaires, pour une bonne nuit de sommeil. Comme un imagier, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir lit, étoiles, oreillers, couvertures, doudou et bisous, entre autres. Des images associées à des mots, qui invitent à enrichir le vocabulaire des jeunes enfants, autour du thème du sommeil. Le texte reste donc simple et clair, listant les choses essentielles pour passer une bonne nuit. La comparaison avec la recette est plaisante, offrant un air malicieux à la découverte. Le livre cartonné semble parfait pour les petites mains, qui adoreront tourner les pages, et les doigts pointés les images, pour reconnaître les éléments nécessaires pour faire dodo. Le personnage de Timothée est plaisant, offrant un univers animalier, que les enfants apprécieront. Le dessin est tout aussi tendre, avec un trait doux, rond et des personnages expressifs, souriants.

La Recette du Dodo est un joli petit album, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre plein de tendresse, qui invite en douceur, à parfaire les rituels du soir, avant d’aller au lit. Comme un imagier, ou une recette, tout est listé, afin de vérifier le nécessaire, pour pouvoir aller au dodo !

