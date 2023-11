L’Enfer pour Aube – Paris rouge

Paris rouge est le second et dernier tome du diptyque L’Enfer pour Aube, des éditions Soleil, paru en octobre 2023. Une bande dessinée de Philippe Pelaez et Tiburce Oger, qui présente Paris en pleine transformation, sur fond de Commune, d’idéal révolutionnaire et de désenchantement face au modernisme.

Un homme court dans les rues et ruelles sombres de Paris. Il court, haletant, fébrile, glissant sur le pavé, frôlant les bâtiments, jetant sans cesse derrière lui, des coups d’œil. Il s’abrite sous les portes cochères, afin de s’offrir quelques instants de répit. Il se sait lâche et traître… L’aube attend son heure pour balayer l’opacité et la noirceur. Elle va surgir doucement des faubourgs ourlés de brume, repoussant ainsi les dernières nuées sombres qui offrent encore un asile au fugitif. La pénombre offrait encore un sursis au fourbe qui se faisait ombre… Il oscille sans cesse entre la crainte d’être démasqué et l’impatience d’atteindre les remparts. L’aube vint et le fugitif arrivait enfin à la barricade ! Devant lui, des fusils sont pointés. Il sort rapidement un papier, il possède un sauf-conduit. Il explique qu’il est Charles Brunel, agent du lieutenant-colonel Ducoroy, qu’il doit absolument voir.

L’enquête se poursuit, dans ce Paris en pleine transformation, avec notamment la course-poursuite avec le vengeur masqué ! La bande dessinée oscille aussi avec des flashbacks, qui permettent de mieux comprendre les motivations de cet assassin. Le récit reste intéressant, captivant et bien mené, avec une atmosphère travaillée et des faits historiques qui viennent se mêler à la fiction. Il est plaisant, également, de retrouver les personnages d’Angèle, Nolwenn, Hervé, Gabriel… La violence, la panique, la vengeance, répression, panique et la peur s’entremêlent dans cette histoire captivante, où le dessin reste majestueux. En effet, le trait est fluide et détaillé, assez vif, il offre un bel ensemble à découvrir, à l’atmosphère particulière.

Paris rouge est le second et dernier tome du diptyque L’Enfer pour Aube, des éditions Soleil. Un récit captivant qui revient sur le passé, pour comprendre les agissements de ce vengeur masqué, le choix de ses victimes, dans un Paris en proie à la révolution, la répression, la panique, la peur…

