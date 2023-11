Manga Kitchen – Le livre-jeu

Manga Kitchen est un livre jeu, de Simon Gabillaud, paru en octobre 2023, aux éditions Solar. Un ouvrage culinaire doublé d’un livre-jeu qui propose de découvrir et apprendre les rudiments de la cuisine japonaise et asiatique, tout en suivant un apprenti cuisinier et en validant des étapes.

C’est avec une présentation de l’ouvrage, que la découverte débute. Ainsi les lecteurs et lectrices sont les bienvenues dans ce livre de cuisine, qui se veut être également un livre-jeu. Jouer et cuisiner, voilà ce que propose cet ouvrage orignal. Une opportunité pour se lancer dans la cuisine, apprendre et vivre une belle aventure. Il est expliqué, qu’au fil des pages, les aventures de Kenji sont à suivre. En incarnant cet apprenti, il va falloir débloquer progressivement des compétences, à chaque nouveau plat maîtrisé, pour pouvoir monter en niveau. C’est donc sous forme de bande dessinée, ou plutôt manga, que va se présenter le jeune Kenji, qui souhaiterait vivre de la cuisine !

Le livre est original, offrant une approche singulière, de la cuisine japonaise et asiatique. L’ouvrage oscille entre livre de cuisine, manga, avec une histoire à suivre et des personnages, et livre-jeu. En effet, il y a Kenji, jeune apprenti cuisinier à suivre, ainsi que le chef Toshiro. Il y a également, une quarantaine de recettes à découvrir et confectionner, ainsi qu’un tableau à remplir selon ses performances ! A travers l’apprentissage de Kenji, le livre propose de découvrir les bases de la cuisine japonaise et asiatique, avec des recettes traditionnelles, de plus en plus difficiles à exécuter. C’est curieux et original, avec des personnages plaisants, invitant à jouer et cuisiner en famille.

Manga Kitchen est un livre-jeu de cuisine, un ouvrage singulier, paru aux éditions Solar. Entre manga et recettes, le livre invite à suivre un jeune apprenti cuisinier, tout en découvrant et confectionnant des recettes japonaises et asiatiques, et en progressant en cuisine !

Lien Amazon