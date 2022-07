Maison Marcus Spurway : de la romance à la liberté dans un parfum

A la rédaction, nous avons eu le plaisir de découvrir une marque de parfums de Grasse qui a su nous enchanter dès le premier pschiit de parfum ! Cette marque c’est la Maison Marcus Spurway. On vous en dit un peu plus dans quelques lignes.

Marcus Spurway depuis 1825 !

Avec la création de la première distillerie de fleurs d’oranger à Cannes, la maison Marcus Spurway débute sa folle histoire. Sélectionnant et récoltant à la main les fleurs du pays de Grasse, Marcus Spurway obtient la quintessence en donnant naissance à des essences nobles et rares.

Depuis plusieurs décennies, la Maison Marcus Spurway conserve l’exigence d’un savoir faire artisanal. Empreint de générosité olfactive et d’authenticité, la Maison Marcus Spurway fait partie des grands parfumeurs de luxe. Pour continuer à partager son savoir faire ancestral, elle a choisi comme seul mode de distribution la vente directe.

Vous pourrez ainsi retrouver dans leur univers aussi bien des parfums, des produits pour la maison (bougie, parfums d’ambiance, pierres de lave, produits pour le linge…) mais aussi des soins cosmétiques.

Pure Romance, le parfum romantique et séducteur à souhait (69,05€, 100 ml)

Si on pouvait tomber amoureux d’un parfum, il pourrait avoir l’odeur de Pure Romance.

Délicat, sensuel et pétillant à la fois, Pure Romance est un parfum fleuri et fruité (tout ce que j’adore). Avec ses notes de tête à la bergamote et citron accordées avec son coeur à la cerise, à la pêche et la pivoine, on pourrait nous manger toute crue. Ainsi, les notes de fond ambrées sur du musc blanc relève délicatement toute la sensualité des fruits que vous avez senti avant.

Le parfum est vraiment très doux et surtout il reste toute la journée. Vous laisserez fatalement dans votre sillage une délicieuse odeur à croquer !

Rêve de liberté, le parfum qui vous donne envie de vous évader (69,05€, 100 ml)

Rêve de liberté est un parfum différent du premier que nous avons testé. Tout aussi fruité, Rêve de liberté est plus vivace, avec un peu plus de caractère.

En note de tête, vous aurez du citron et de la mandarine qui se mêleront avec de la fleur d’oranger, du cassis et de la fraise (note de coeur) pour se terminer avec une note de fond de vanille.

Assurément féminin, il fera rêver et vous aurez fatalement envie de vous évader (attention, ceux qui sentiront votre odeur, voudront aussi s’évader avec vous). Fleurie et élégante, vous serez forcément envouter par cette nouvelle création.

On adore surtout que ces parfums perdurent sur la journée, qu’importe ce que l’on fait ! Même après la piscine, j’ai pu constater que j’avais toujours l’odeur du parfum que j’avais mis en début de matinée. Alors, n’hésitez pas à aller vous enivrer de ces nouvelles senteurs et surtout à tomber amoureux de l’une d’elle.

Découvrez tous les produits de la Maison Marcus Spurway :

https://www.marcus-spurway.com/