Les conseils de mode pour améliorer son style

On a déjà bien compris les tendances mode homme 2022: il y a beaucoup de nouveautés qui semblent satisfaire différents types de style. En effet, cette année les stylistes ont donné de l’importance au style classique, mais ils n’ont pas oublié le style urbain et décontracté.

Par exemple, on peut anticiper que ces chemises décontractées pour hommes de Camicissima.fr représentent un must have pour améliorer son style et souligner les points forts de sa morphologie.

Conseils mode homme 2022: comment associer les couleurs?

Il vaut mieux qu’on commence par un argument qu’on ne doit jamais négliger: comment associer les couleurs?

En effet, il y a des règles à suivre qui rendent tout ça plus simple. En premier lieu, il faut se rappeler de la règle des trois couleurs. En bref, c’est très simple à comprendre qu’on ne doit jamais utiliser plus de trois couleurs différentes l’une de l’autre.

Naturellement, il y a des stylistes qui aiment oser en associant des couleurs très différentes pour un seul look: dans ce cas, on conseille de consulter des images et regarder des défilés de mode pour ne pas se tromper.

Les hommes qui n’aiment pas perdre du temps pour s’habiller pourront suivre une vie plus simple: utiliser les couleurs neutres. En effet, on est conscient du fait que le noir, le blanche et le marron ne seront jamais démodés!

Donc, on peut opter pour un style monochrome et simple pour être en vogue en mettant en valeur sa personnalité.

Avant de terminer, voilà un autre secret: si on désire briser la monotonie, on peut facilement associer une couleur neutre à des pièces extravagantes!

Comment paraître en vogue au bureau?

Pour les hommes qui travaillent au bureau, il y a de bonnes nouvelles, parce qu’on a une grande variété de styles parmi lesquels on peut choisir. Naturellement, pour ceux qui travaillent en banque, par exemple, c’est le style classique le plus recommandé.

Donc, voilà une liste des pièces immanquable dans le garde-robe:

Une chemise blanche/bleue;

Des cravates;

Des chaussures classiques (si possible, de couleur noir/noir laqué).

En plus, pour posséder un style formel et chic, les hommes qui travaillent au bureau décident de porter un costume. Dans ce cas, ils ont la possibilité de montrer leur fantaisie, en portant des costumes à carreaux ou à rayures.

“Puis-je adopter un style décontracté si je travaille au bureau?” Il s’agit d’une question très fréquente et, naturellement, la réponse est affirmative! Quand on travaille dans des lieux peu formels, on peut choisir de porter des chemises décontractées sans utiliser des cravates.

Enfin, la pièce indispensable pour un garde-robe est le blazer: en coton pour l’automne et si on veut, il y a des blazers en flanelle pour faire face à l’hiver!

Ce choix prendra plus de temps, parce qu’on doit s’assurer l’achat d’un produit de qualité. Les détails les plus importants sont: la longueur des manches, la forme des poches et des boutons. Pour ce qui concerne la couleur, on ne doit pas se préoccuper: le bleu/bleu marine, le noir et le beidge sont toujours les plus raccomandés.

Les stylistes les plus connus au monde affirment que les hommes stylés connaissent la règle de l’équilibre, c’est-à-dire qu’ils savent différencier les vêtements à porter sur la base des événements auxquels ils doivent participer.