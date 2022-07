Tracteurs – transport universel pour le remorquage

Le tracteur est un camion conçu pour tracter des remorques, des semi-remorques et des marchandises volumineuses. La particularité de ces équipements spéciaux est la présence d’un dispositif d’attelage. Le but des tracteurs est de transporter des remorques et des semi-remorques chargées sur de longues distances. Avec leur aide, il est possible d’économiser considérablement sur le fret.

Classification des tracteurs

Selon les caractéristiques de conception, il existe de nombreuses variétés de tracteurs, ils peuvent être trouvés sur le lien https://autoline24.fr/-/tracteurs-routiers–c42. Les véhicules à selle sont caractérisés par la présence d’une sellette d’attelage qui lui permet d’attacher des semi-remorques. Cette caractéristique rend l’équipement aussi maniable que possible et permet de travailler avec de longues charges.

Selon la conception de la cabine, les variétés suivantes de tracteurs à selle sont distinguées:

Européens (sans capote). Le compartiment moteur dans de tels modèles est situé sous la cabine. Américains (avec capot). La partie moteur est tirée vers l’avant.

Dans la fabrication de véhicules tracteurs, des châssis de camion sont utilisés. Ils sont utilisés dans l’attelage avec des chaluts à faible cadre pour le transport de charges surdimensionnées et lourdes, ainsi que des équipements qui ne sont pas capables de se déplacer indépendamment sur les routes. Le dispositif d’attelage est réalisé sous la forme de crochets et d’agrafes qui sont fixés à la traverse arrière.

Les tracteurs à ballast représentent une machine, derrière la cabine duquel se trouve la plate-forme ou la carrosserie pour placer le ballast sous forme d’éléments en béton ou en métal. Ces machines sont équipées de moteurs particulièrement puissants — jusqu’à 3000 c.v. Grâce à ces caractéristiques, les modèles à ballast sont capables de développer une force de traction importante et de transporter des charges pesant jusqu’à 1000 t. L’équipement spécial est muni d’un dispositif d’attelage sans jeu. Il est capable de s’agréger avec des remorques ou des semi-remorques.

Les tracteurs terminaux à ballast sont des modèles à deux essieux avec une structure renforcée et un couplage rigide. Ils se distinguent par leur maniabilité, car toutes leurs quatre roues peuvent être contrôlées.

Portée de l’équipement spécial:

entrepôts et installations portuaires ;

aéroports ;

terminaux de fret.

Les tracteurs à selle et à ballast sont caractérisés par un double usage. Ils sont équipés d’un dispositif d’attelage pour remorques et d’un dispositif d’agrégation pour semi-remorques.

La particularité des véhicules spéciaux d’aérodrome est sa faible hauteur. Cela permet au remorqueur de monter sous le nez de l’avion pour effectuer des manipulations ultérieures.

Les tracteurs miniers sont de grands et puissants véhicules tout-terrain. Les modèles de carrière sont conçus pour fonctionner dans des conditions climatiques et routières difficiles afin de répondre aux besoins de l’industrie minière.

Cette technique spéciale est réalisée en deux versions :

avec semi-remorque ;

camion à benne basculante.

Ils sont en outre agrégés avec plusieurs remorques à déchargement automatique.

Caractéristiques du choix des tracteurs



Lors de l’achat d’un camion, il est pris en compte avec quel équipement il devra travailler (remorques, semi-remorques), quelle cargaison transporter. Cela affecte sa configuration, sa capacité de charge et les exigences de puissance du moteur.

Lors de la sélection d’un tracteur, il faut faire attention à sa formule de roue. Les modèles à quatre roues sont considérés comme une option universelle, dont deux sont les principaux (4×2).

C’est suffisant pour le transport principal de marchandises ordinaires. Un grand nombre d’essieux augmente la capacité de charge du tracteur. Le nombre de roues motrices détermine la maniabilité de la machine.

Une caractéristique importante de la machine est appelée la hauteur de l’embrayage. Elle détermine la configuration des remorques et des semi-remorques avec lesquelles l’équipement peut fonctionner.