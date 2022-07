Chloé Densité – L’intégrale de Density

Chloé Densité est une intégrale, un récit complet de l’œuvre de Lewis Trondheim, Vince et Stan, paru en juin 2022, aux éditions Delcourt. Un bel ouvrage qui reprend les trois tomes de Density, cette comédie d’aventures et de science-fiction, pleine d’humour et de rebondissements.

Dans une voiture, sur la route, Chloé se réveille sur l’épaule de son frère. Elle se demande où elle est. Elle ouvre les yeux et découvre que sa sœur conduit et qu’Amina, une amie, est devant. Elle se demande ce qui s’est passé, elle se rappelle qu’ils sont aux Etats-Unis, dans le désert, et qu’ils allaient faire une blague à Gilles. Elle se souvient, également, qu’ils l’ont tasé, elle se sent toute flagada. Elle s’accroche à Gilles, qui voit qu’elle reprend conscience. La jeune femme se sent un peu vasouilleuse. Au volant, de la voiture, sa sœur lui demande si elle va mieux et affirme qu’elle leur a fichu une sacrée trouille ! Un phénomène étrange se alors, Chloé devient immatérielle et passe au travers de son frère, puis de la voiture. La jeune femme flotte dans les airs, s’éloignant de la voiture. Gilles ne comprend pas ce qui se passe, il interpelle les filles devant. La voiture s’arrête.

La trilogie de Density est à retrouver dans ce roman graphique, offrant une aventure incroyable et drôle, mêlant parfaitement l’humour, les situations inédites, la science-fiction, les rebondissements incroyables, les super-pouvoirs, les aliens… L’intrigue et tout le récit sont bien menés, d’un bout à l’autre, pour offrir cette bande dessinée étrange, surprenante et invraisemblable. L’histoire est captivante, bien rythmée, drôle, pleine de rebondissements, décalée et pourtant elle tient parfaitement la route, entre super-pouvoirs à maîtriser pour Chloé, invasion alien à éviter, découverte d’une planète aux confins de l’univers… Les situations sont improbables et amusantes, absurdes, avec des personnages attachants, forts et courageux, malgré tout. Le dessin est assez simple, sans réellement de fioritures, mais dynamique, expressif, avec un découpage efficace.

Chloé Densité est un récit complet, une intégrale, des éditions Delcourt, qui reprend la trilogie Density. Une comédie d’aventures aussi captivante qu’amusante, avec des situations inédites et improbables, offrant plein de rebondissements et d’humour, pour cette histoire originale, qui valait bien ce bel ouvrage.

Lien Amazon