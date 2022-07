Je cuisine au fil des saisons – Ed. Hugo & Cie

Je cuisine au fil des saisons est un ouvrage de Jennifer Martin, paru aux éditions Hugo & Cie, dans la collection New Life, en juin 2022. Un livre culinaire, qui suggère de cuisiner en respectant les saisons, pour vivre mieux, au travers d’une soixantaine de recettes faciles.

Après un sommaire, une préface de Charlotte Jacquet, naturopathe, ainsi qu’un mot pour chacune des saisons, plusieurs parties, autour de la cuisine, des placards, du matériel et de l’organisation. Avant de retrouver les recettes pour le printemps, une petite introduction est à lire. Le printemps, symbole de la renaissance, offre un véritable festival, avec les bourgeons qui poussent dans les arbres, les bulbes de fleurs plantés… Une période idéale pour entamer une détox, afin de « décrasser » le corps des abus que nous avons pu lui infliger, dus aux plats plus caloriques et au rythme plus sédentaire de l’hiver.

Le livre propose des recettes, selon les saisons, en commençant, comme la plupart du temps, avec le printemps. Des entrées et plats sont proposés, puis, après les saisons, des gourmandises et desserts. Les recettes sont faciles à réaliser, gourmandes et healthy, tout en respectant les saisons, pour être au plus près de la nature et de son rythme. Les temps de préparation, de cuisson, le nombre de parts, et la liste des ingrédients, sont bien notifiés. Les recettes sont complétées par des conseils, astuces, pour des variantes, mieux digérer, booster sa vitalité, ou encore retrouver son énergie. Des photographies alléchantes sont aussi à découvrir, pour retrouver ces différents plats bons, simples, sains et gourmands.

Je cuisine au fil des saisons est un ouvrage culinaire, des éditions Hugo & Cie, qui propose 60 recettes saines et gourmandes. Des entrées, plats et desserts, pour des repas complets, tout en respectant les saisons, ce que la nature nous offre et les différents modes de cuisson.

Lien Amazon