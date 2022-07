Demain nous appartient : rencontre avec Alice Varela (Judith)

Dans Demain nous appartient, les intrigues et les drames se succèdent en ce moment. Après s’être absentée plsuieurs mois, Judith, la fille de Chloé et d’Alex est maintenant de retour à Sète et doit affronter des situations très difficiles au mas. Alice Varela, qui incarne la jeune femme, était de passage au 71e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Souriante, disponible, elle a répondu à nos questions et nous a parlé de Judith, son personnage auquel elle est très attachée.

France Net Infos : Judith était absente de Sète car elle était en stage, tout comme vous…

Alice Varela : Judith était en Angleterre et moi aux Etats-Unis, à Los Angeles ! J’ai appris à travailler mes scènes différemment. Je suis revenue en France avec plein de nouveaux outils. C’était très formateur ! J’avais demandé une pause dans la série pour faire ce stage. Je voulais essayer de nuancer un peu le personnage de Judith. Forcément, au bout de trois ans, on n’a pas assez de recul. Je voulais aussi créer un manque. S’éloigner pour mieux se retrouver !

France Net Infos : Judith vous a-t-elle manqué ?

Alice Varela : Beaucoup ! Judith, toute l’équipe, les plateaux de tournage, Sète m’ont manqué ! En fait, je me suis absentée trois mois et quand je suis revenue, je me suis retrouvée au même endroit, avec la même équipe alors que cela arrive rarement. J’avais l’impression de ne pas être partie !

France Net Infos : Judith revient-elle changée de son stage ?

Alice Varela : Oui, elle est beaucoup plus mature. Sa voie professionnelle va évoluer. Elle va prendre des responsabilités au mas. C’est chouette de la voir rebondir dans cet univers avec son papa! Au mas, je n’ai tourné qu’avec des hommes. C’était marrant !

France Net Infos : Y-a-t-il une place pour une histoire d’amour dans la vie de Judith maintenant ?

Alice Varela : Toujours ! L’amour est prioritaire dans la vie de Judith. Il va y avoir beaucoup de changements dans sa vie, de belles choses et des moins belles…

France Net Infos : Judith est un personnage lumineux, appréciée du public…

Alice Varela : Au début, quand elle est arrivée, elle était rebelle, dans le conflit, et plus elle « vieillit », plus elle essaie de s’ouvrir. Même s’il lui arrive des malheurs, elle essaie toujours de regarder le positif et de s’en sortir d’une manière ou d’une autre. Chez les Delcourt, c’est toujours ainsi que ça marche !

France Net Infos : Comment aimeriez-vous qu’elle évolue ?

Alice Varela : J’aimerais qu’elle soit heureuse en amour et qu’elle garde cette pêche. On a tourné des scènes de comédie dans la famille Delcourt qui seront diffusées fin juillet. Ca fait du bien ! Judith apprend beaucoup de ses parents.

France Net Infos : Avez-vous des projets en dehors de DNA ?

Alice Varela : J’essaie de m’ouvrir aux langues. Je parle l’espagnol et l’anglais. Mon projet serait d’aller en Espagne l’année prochaine.