Instants sauvages de Noël Sisinni aux Ed. Jigal Polar

Les excellentes éditions Jigal Polar présentent un roman noir et sensible : Instants sauvages de Noël Sisinni, une quête initiatique… Un désir d’absolu… Une réflexion sur la place de l’homme dans la nature !

L’argument du livre :

Quelque part dans les Pyrénées, Richard Butel, romancier, la cinquantaine, ne parvient pas à surmonter la disparition brutale et inexpliquée de sa femme Leslie. Héroïnomane depuis des années, totalement isolé dans son monde, loin des hommes, il vit dans le déni le plus total lorsqu’il fait une singulière rencontre : une très belle louve qui rôde autour de chez lui. Richard décide alors d’apprendre à communiquer avec elle, de devenir sauvage à ses côtés… Il est persuadé que cela lui permettra de renouer avec Leslie… Cependant, quand le cadavre d’une femme est découvert, dans la montagne, à moitié déchiqueté par les bêtes sauvages, Richard est immédiatement soupçonné d’avoir assassiné son épouse. Qui, des autorités, de la nature humaine ou de l’instinct sauvage, sera capable de démêler cet étrange écheveau ?

Quelques mots sur l’auteur :

Noël Sisinni est né au début des années cinquante à Paris. Il a tout juste vingt ans quand il quitte l’usine et sa banlieue pour suivre le mouvement soixante-huitard du retour à la terre. Il s’installe en petites Cévennes pour faire de l’élevage et du maraîchage. Il touche à tout : successivement paysan, bûcheron, maçon, peintre et sculpteur. Il a aussi envie de toucher au cinéma. Poussé par une copine, il devient acteur puis décide de se lancer dans l’écriture de scénario. Il obtient l’avance sur recette du CNC (Centre national du Cinéma) en tant qu’auteur. Le film sera réalisé avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Malheureusement le public n’est pas au rendez-vous, mais Noël ne se démoralise pas et se tourne vers la télévision. Il signe plusieurs téléfilms et séries policières, Navarro, Engrenages, etc. Fucking Melody est son premier roman. Mais sans doute pas le dernier.

Mon avis de lectrice :

Quelle lecture ! J’ai été prise dès la première page, impossible de lâcher le roman tant que je n’avais pas connaissance du dénouement. Et même la dernière ligne m’a bouleversée, c’est pour vous dire l’intensité de cette expérience littéraire. En refermant le livre, je me suis dit : heureusement que le livre est court, je ne me sentais pas capable d’emmagasiner encore plus d’émotions.

Avec beaucoup de sensibilité, Noël Sisinni installe un univers mêlant la nature, le monde animal, le monde des humains, les interactions qui peuvent en découler, tout en nous proposant un suspens haletant, et une galerie de personnages fascinants. Quelle prouesse littéraire que de réussir à entrecroiser des thématiques éloignées et créer une véritable alchimie. Du coup, on ne sait plus si c’est un polar avec comme trame de fond la connexion avec la nature, ou une histoire de relation entre l’homme et l’animal sur fond de roman noir ! Je laisse au lecteur l’opportunité de se faire sa propre opinion.

Instants sauvages de Noël Sisinni paru chez Jigal Polar plaira aussi bien à des lecteurs passionnés de romans noirs, d’enquêtes policières à suspens, qu’à des personnes sensibles à la spiritualité, à la communion avec la nature et les éléments. Bonnes lectures.