Nice Jazz Festival J4 : Melody Gardot et H.E.R ont conquis le public

La quatrième soirée du Nice Jazz Festival a mis les femmes à l’honneur. Et quelles femmes ! Melody Gardot et sa voix de velours, les révélations Lous and the Yakusa et Céleste, enfin le phénomène du R&B venu des Etas-Unis, H.E.R, qui a impressionné les milliers de spectateurs de la scène Masséna.

En 2016, Melody Gardot devait être la marraine du Nice Jazz Festival mais cette édition avait été annulée. Tout le monde en connaît la triste raison. La chanteuse avait annoncé qu’elle reviendrait. Promesse tenue lundi soir. Trois heures avant de monter sur scène, elle a reçu un trophée d’honneur, conçu par le sculpteur niçois Stéphane Cipre pour la maison Ferret.

A 22h30, elle est apparue sur la scène du théâtre de Verdure, élégante jusqu’au bout des ongles, vernis d’un bleu assorti à ses escarpins. Accompagnée de ses musiciens et de Philippe Powell au piano, elle a interprété essentiellement les titres de son nouvel album “Entre Eux Deux”. Le temps semblait suspendu au théâtre de Verdure. Melody Gardot a ce don d’envoûter le public, comme peu de chanteuses savent le faire. A quoi cela tient-il ? A sa voix de velours, à son charisme sur scène, à son élégance ? Tout cela à la fois. Hier soir, tout le monde n’a pas pu entrer dans l’enceinte du théâtre de verdure. Fait rarissime : il affichait complet. Il fallait attendre que certains spectateurs se dirigent vers la scène Masséna et libèrent des places, pour que d’autres puissent entrer.

Sur la scène Masséna, la soirée a commencé fort avec Lous and the Yakuza. Nommée aux récentes victoires de la musique, elle s’est fait connaître en 2019 avec son premier single « Dilemme ». Elle écrit elle-même les textes de ses chansons, percutants, engagés et sensibles, mélanges de rap, de R&B et de pop, comme en témoigne notamment le titre « Quatre heures du matin » dans lequel elle évoque les violences faites aux femmes. Lous and The Yakuza, il faut la voir car elle a une réelle présence sur scène et l’écouter car ses textes sont forts et méritent d’être entendus. Une belle découverte.

La jeune chanteuse américaine Celeste lui a succédé sur scène. Vêtue d’une longue robe et de bottes, nous avions tous chaud pour elle ! Sa voix, puissante et captivante a fait belle impression. Auteure-compositrice-interprète, sa musique mêle la soul, le blues et le jazz. Elle a séduit le public du Nice Jazz Festival.

Hier, ça et là dans les allées du jardin Albert Ier et dans l’espace presse, on entendait le nom de H.E.R, chanteuse de R & B de 25 ans, qui a remporté quatre Grammy awards et un oscar pour la meilleure chanson originale « Fight for you », dans le film Judas and The Black Messiah. Certains la connaissaient déjà et d’autres, les plus nombreux, attendaient avec impatience de découvrir cette jeune chanteuse, présentée comme un véritable phénomène. Dès son entrée sur scène, Gabriella Wilson (c’est son vrai nom), cachée derrière ses lunettes noires, a mis tout le monde d’accord. Tel un ouragan, elle a tout emporté sur son passage. Auteur-compositrice-interpréte, elle a enchaîné les titres, se déplaçant sur la scène, pour saluer le public conquis. A plusieurs reprises, elle a fait part de son bonheur d’être à Nice. A la surprise de tous, elle a même fait monter sur scène, une jeune fille, pour interpréter avec elle l’une de ses chansons les plus connues. Non seulement H.E.R chante bien mais elle impressionne aussi au clavier, à la batterie ou à la guitare. Hier soir, elle a assuré un show maîtrisé, époustouflant, qui s’est terminé dans une ambiance rock. Avec ses choristes tous formidables (mention spéciale au jeune homme qui a chanté en duo avec elle), elle a enchaîné « I love rock’n roll », « we will rock you » et « Are you gonna go my way ». A la fin de la soirée, tout le monde parlait de H.E.R. Finalement, la réputation qui la précédait était amplement justifiée. Nous pourrons dire à ceux qui l’auraient ratée, que nous y étions !