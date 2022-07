Le pêcheur et la sirène de Belle-île

Le pêcheur et la sirène de Belle-île est un album de la nouvelle collection Contes de nos régions, des éditions Flammarion, paru en mai 2022. Un joli récit, raconté aux enfants, par Violaine Troffigué et illustré par Nathalie Ragondet, qui raconte une histoire de Bretagne.

Titouan est un jeune garçon qui pêchait sur les rochers. Le garçon remplissait son seau de coquillages et de crevettes, qu’il arrivait à dénicher dans les trous d’eau. De temps en temps, Titouan s’arrêtait et plongeait son regard dans l’océan. Il s’imaginait ainsi naviguer sur un beau trois-mâts. En rêvant, il scrutait l’horizon, espérant qu’un jour il serait capitaine… Mais ce jour-là, son regard fut attiré par un scintillement. Quelque chose brillait, au loin, dans l’eau. Titouan plissa les yeux et aperçut les écailles argentées que de qui semblait ressembler à un poisson extraordinaire. La créature merveilleuse vint s’échouer sur le rivage, poussée par les vagues.

Pour le petit livre, le conte semble dense, il est très bien décrit, captivant ainsi rapidement les jeunes lecteurs. Un récit empreint de fantastique, avec cette créature des mers, cette sirène, sauvée par le jeune Titouan, qui va ensuite lui venir en aide, quelques années plus tard. L’histoire est belle, touchante, avec ces personnages pleins de bonté. En effet, l’entraide est au cœur de ce récit, tout comme le fait de vouloir réaliser ses rêves. Une histoire qui propose aux enfants de poursuivre leurs rêves, de croire en leur capacité et volonté. En album encourageant, mêlé de fantastique, qui propose aussi de lever le voile sur l’origine de l’alarme de la falaise de Port Coton, à Belle-île. Le dessine st doux, expressif, offrant de belles illustrations.

La nouvelle collection Contes de nos régions, des éditions Flammarion, débute, entre autres, avec ce titre Le pêcheur et la sirène de Belle-île. Un bel album, touchant et bien rythmé, teinté de fantastique, qui invite les enfants à croire en leurs rêves…

