L’oracle Akashik de Sofia Pastor aux éditions Trajectoire

Aujourd’hui, nous vous présentons un tout nouvel oracle paru aux éditions Trajectoire : L’oracle Akashik de Sofia Pastor. Il va vous permettre d’explorer aussi bien votre présent que votre futur en vous offrant des messages réalistes et objectifs. On fait le point sur cet oracle.

Le coffret de L’oracle Akashik – 34€ –

Le coffret de l’Oracle Akashik est composé de 65 lames ainsi que d’un livre de 224 pages, le tout dans un coffret noir. On est sur des lames d’environ 7cm sur 12cm dont la tranche est dorée, qui sont facilement manipulable. Les cartes sont assez énigmatiques puisque sur chaque carte il y a un mot ainsi qu’un dessin assez sommaire.

L’oracle Akashik paru aux éditions Trajectoire va ainsi délivrer de nombreux messages aussi bien sur des questions cartésiennes, matérielles, spirituelles ou mystiques. Il y a aussi bien des lames positives et joyeuses que négatives et malheureuses.

Dans le livre, les cartes sont classés par ordre alphabétique pour mieux les retrouver.

Chaque carte est alors détaillée sur 2 à 3 pages. Un premier message puissant est donné sur la carte. Par exemple, le message de la carte Anima est que ”L’instinct s’affirme et se teint au matin d’une conscience animale qui au fond de toi te parle, le feu sacré t’anime, des racines jusqu’à la cime, tu ne peux ni t’empêcher ni le renier”. Le tout avant d’être plus détaillé par la suite.

Des mots clés permettent ainsi de catégoriser la carte puis on découvre sa polarité négative (dans le cas où la carte se trouve dans une position négative). On découvre que certaines lames associées à d’autres ont une signification complémentaires.

Des conseils sur un travail spirituel est aussi donné. Pour continuer sur l’exemple d’Anima, le travail spirituel conseillé est de réaliser une purification du chakra racine, il est alors conseiller de réaliser une cérémonie énergétique et un recentrage des énergies vitales. Simple et efficace ! Au moins, on sait d’où vient notre souci.

Méthodes de tirages

Sofia Pastor conseille plusieurs types de tirages :

Le tirage en croix qui est adapté aux questions précises

La frise chronologique composée de 7 cartes allant du passé au présent pour réaliser une consultation d’ordre global sans poser de question précise

La pyramide composée de 15 cartes qui va comme le tirage précédent offrir une consultation globale pour voir aussi bien dans le futur proche que dans le futur plus lointain

Le tirage de l’étoile qui va permettre d’obtenir des réponses sur un domaine en particulier

L’étoile du couple est dans le même principe que le tirage précédent sauf qu’il est adapté au couple.

Si vous souhaitez obtenir une idée de la journée, de la semaine ou du mois à venir, il vous suffira de tirer une carte.

En bref

Au final, nous avons un oracle agréable, simple et efficace. Tout ce qu’on adore.

J’apprécie beaucoup le tirage du couple qui donnera alors une dimension globale à la relation. Quant au tirage de la pyramide je le trouve réellement complet. Il suffit simplement de réaliser les associations adéquates pour avoir des messages très précis.

L’avantage des différents tirages mais aussi du jeu en lui même est que nous pouvons rapidement prendre le jeu en main et répondre à nos différentes questions, le tout sans réelle appréhension. Il suffit alors de se laisser guider et de lire les explications du livre, tout simplement. Une fois que vous serez plus expérimenté vous n’aurez même plus besoin du livre.

Il faut alors bien s’imprégner des lames pour comprendre cet oracle. Prenez votre temps et ressentez les énergies de l’oracle. N’hésitez pas à créé un rituel quand vous voulez utiliser l’oracle (bougie, encens, tapis spécial …), sentez vous libre !

Sofia Pastor

Sofia Pastor est médium et tarologue professionnelle. Ayant fait de sa passion son métier, elle exerce désormais en cabinet privé. Consultations de voyance, thème astral ou même travaux de dégagement, c’est une ésotérisme confirmée. L’humilité et le sérieux font partie intégrante de son approche spirituelle. Elle n’a de cesse d’apprendre et de se réinventer afin de satisfaire au mieux ses consultants.