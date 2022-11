Partagez





Noé, La Force de Vivre – Après un premier accueil triomphal, le spectacle musical NOÉ revient pour une série de représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris en janvier 2023. Embarquez dans l’arche avec les animaux pour revivre l’une des plus grandes histoires de notre humanité à travers un spectacle inédit tout public.

NOÉ, LA FORCE DE VIVRE

Au Palais des Congrès de Paris

les 21, 22, 28 et 29 Janvier 2023

Sur scène, 34 artistes vous transporteront dans un récit rempli d’actions, d’amour et d’espoir. Des effets visuels incroyables viennent ponctuer une scénographie innovante. Vous ne résisterez pas aux animaux exceptionnels plus vrais que nature qui émerveilleront petits et grands : Ours polaire, Girafe, Lion, Pingouin, Panda, Gorille, Kangourou et bien d’autres encore. Cette histoire résonne aujourd’hui comme le symbole de la protection de notre planète. Tel un message d’espoir pour éveiller les consciences sur les enjeux écologiques actuels. En partenariat avec L’ONU Environnement, un arbre sera planté pour chaque billet acheté.

UNE CRÉATION ARTISTIQUE ÉCO-RESPONSABLE

Le spectacle Noé envoie un message universel d’espoir afin d’éveiller les consciences sur les enjeux majeurs qui se jouent pour notre planète. A l’heure où l’environnement est au cœur de toutes les discussions partout dans le monde, l’histoire de Noé ramène chacun à des questionnements inscrits dans notre mémoire collective. Face au réchauffement climatique, quel avenir allons-nous laisser aux générations futures ? Quel est l’impact de l’homme sur sa terre nourricière ?

Le spectacle NOÉ envoie un message fort et vous propose de signer le pacte NOÉ en vous engageant à :

éviter les gaspillages alimentaires

se déplacer et voyager en réduisant notre impact carbone

optimiser ses consommations énergétiques

adopter des éco-gestes domestiques

recycler et réduire les déchets

réduire notre empreinte numérique

SIGNEZ LE PACTE NOÉ

NOÉ, LE SPECTACLE

Noé, la force de vivre est librement inspiré du récit de la genèse.

La violence des hommes ayant atteint son paroxysme, les cieux déclenchent un déluge sans précédent pour nettoyer la Terre de toute perversion et de toute avidité. Seul Noé sera épargné. Il est chargé de construire une immense arche et d’embarquer avec sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèce animale. Après de longues semaines en mer, l’arche s’échoue au sommet du mont Ararat.

​Les cieux demandent à Noé de recréer une nouvelle humanité afin de préserver l’équilibre d’un monde de paix. Les hommes retomberont-ils inexorablement dans les mêmes travers ?

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Spectacle musical les 21, 22, 28 et 29 Janvier 2023 à 15h ou 20h (selon le jours)

Palais des Congrès de Paris – 2 Place De La Porte Maillot – Paris 75017

En ligne : Noe-Spectacle.com

Tarifs de 39 à 79 euros

En partenariat avec L’ONU Environnement, un arbre sera planté pour chaque billet acheté.