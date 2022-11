L’Auberge des Isards à Aydius un paradis

Il existe au fond d’une vallée des Pyrénées, un petit village qui mérite vraiment que l’on y fasse halte. Aydius figure parmi les endroits, où, au cours de son existence, l’on aime se poser, et qui marque vos souvenirs de l’empreinte du bonheur.Passer une soirée, une nuit à l’Auberge des Isards d’Aydius figurera à tout jamais dans la rubrique des instants magiques encrés au fond de vos souvenirs.

Le Béarn, cette région des Pyrénées peu connue, est pourtant l’une des plus belles que les Pyrénées puisse nous offrir. Le Béarn c’est à la fois des paysages inoubliables, un patrimoine unique, une gastronomie incomparable mais surtout des habitants chaleureux, généreux, accueillants chez qui le mot hospitalité a encore tout son sens.

Aydius et son auberge

Aydius est une petite commune se situant au fond d’une magnifique vallée, entourée de sommet oscillant entre 1500 et 1900 mètres. Lieu idéal pour découvrir la montagne. Aydius est le point de départ de nombreux chemins de randonnées vers des lacs de montagne où autres lieux sublimes.

Le village dégage un charme difficile à décrire car tout est dans le ressenti. Ici sont venus des producteurs de fromages de chèvre et brebis et un jeune couple, Alexandre Terrassier et sa compagne, qui ont décidé d’y installer une auberge, un petit trésor.

L’Auberge des Isards domine le village d’Aydius. Certes le bâtiment est récent puisqu’il date de 2017 mais il s’intègre vraiment parfaitement à l’architecture générale du village et à la montagne.

L’Auberge des Isards

L’auberge est des plus intimiste, une maison de famille presque, puisqu’elle vous propose à son étage, 4 chambres spacieuses de 24m² à la déco sobre faite avec gout et tellement zen.

Pour les familles, Alexandre et sa compagne ont pensé à une chambre familiale de 37 m² avec 4 couchages et une vue imprenable sur les montagnes du Béarn.

Quand je vous dis que l’accueil béarnais est unique. Cette petite et si belle auberge a obtenu le Label Tourisme et Handicap et tout est adapté ici pour recevoir parfaitement ses convives.

La gastronomie est également un élément fort de l’auberge. La salle de restaurant et la terrasse ont une vue imprenable sur les sommets des Pyrénées.

Je m’y suis régalé avec la garbure et pas que. Le Chef et son équipe travaillent les produits locaux, de petits producteurs avec une délectation qui ravit nos papilles. L’Auberge des Isards est, certes au fond d’une vallée, mais sa table mérite vraiment de s’y arrêter. On sent dans la préparation des mets, que le Chef et son équipe sont des amoureux de la cuisine, des produits, en fait ils cuisinent comme un artiste fait un tableau.

Je reviens sur les chambres, car après le repas s’installer sur la terrasse ou encore dans sa chambre et regarder les montagnes, les écouter, c’est oublier ses soucis, oublier ce monde dur qui nous entoure, c’est tout simplement revivre.

Prendre son petit déjeuner dans ce cadre, avec des confitures, du miel local face à la montagne c’est tout simplement : le bonheur.

Le paradis sur terre

Séjourner à l’Auberge des Isards d’Aylius c’est un retour vers l’essentiel, ce qui fait le bonheur. Y séjourner figure parmi ces moments qui marquent positivement une vie. L’accueil et le sourire des propriétaires et du personnel, la qualité des mets proposés au restaurant, la douceur des nuits dans les chambres, font de l’auberge une entrée au paradis.

Pour vous montrer combien j’ai été séduit par le lieu, j’ai sur mon ordinateur portable, en page d’accueil mon petit déjeuner face à la vallée et aux belles montagnes béarnaises.

Auberge des Isards Aylius : https://www.auberge-isards.com/

Béarn Tourisme : https: https://bearn-pyrenees.tourisme64.com/