Note d’intention de Julia Duchaussoy, l’auteure

J’ai grandi dans les coulisses. Je suis la quatrième génération de comédiens de la famille, metteuse en scène et auteure, j’adore le théâtre. Je suis aussi monitrice de plongée sous marine et chef opérateur hyperbare (terme compliqué pour dire que je réalise des films sous l’eau).

Le monde sous marin me fascine et m’émerveille. En particulier les requins.

Depuis 20 ans, je constate à chaque mise à l’eau la destruction des écosystèmes marins, essentiels à notre survie, en parallèle de la lenteur d’une prise de conscience générale pourtant devenue urgentissime. Et j’ai réalisé que je pouvais mettre une de mes deux passions au service de l’autre. Le théâtre peut faire passer le message…

Je sais bien que lorsqu’on fait de la biologie sous marine l’anthropomorphisme c’est très mal…Mais pour faire comprendre et aimer les habitants des océans par ceux qui n’ont jamais eu l’idée d’enfiler une paire de palmes, rien de tel que de donner « un visage », une voix et un caractère aux poissons en utilisant des analogies humaines.J’ai donc choisi des stéréotypes : la starlette, le vieux militaire, la femme fatale, la petite coiffeuse, le sportif, les rappeurs, le parrain mafieux… pour incarner les différents animaux marins et faciliter la compréhension et l’attachement des spectateurs à ces personnages. Rendre les habitants des océans « vivants » pour sensibiliser le public à leur situation critique, qui est aussi la nôtre…