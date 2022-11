5 faits intéressants sur les fleurs de CBD

La plante de chanvre fait partie des premières plantes domestiquées par l’homme et sa culture date de la période du néolithique. Par la suite, elle s’est rapidement développée un peu partout dans le monde. Très appréciée pour la solidité de ses fibres, ses graines nourrissantes ainsi que ses propriétés médicinales, elle produit environ 500 molécules actives dont le CBD et le THC. Les fleurs de CBD proviennent ainsi du chanvre et ne doivent aucunement être confondues avec les fleurs de THC étant donné que les génétiques diffèrent. Découvrez 5 choses à savoir sur les fleurs de CBD.

Le CBD, des fleurs qui proviennent de la plante de cannabis

Le CBD est l’un des cannabinoïdes que l’on retrouve au niveau de la plante de cannabis. Concernant les fleurs de CBD, elles se présentent comme un bourgeon de chanvre que l’on appelle aussi tête de cannabis ou encore fleur de chanvre. On distingue différentes variétés de chanvre dont le cannabis sativa L. La culture des fleurs de CBD se fait de différentes manières. Il existe trois types de cultures, à savoir la culture en plein air, la culture en intérieur et la culture en serre. Des variétés comme la fleur de CBD Mango Kush sont très appréciées par les consommateurs de produits à base de CBD.

La culture en extérieur

Les plantes de chanvre qui sont cultivées en extérieur profitent d’un grand apport d’eau, de lumière solaire, d’oligo-éléments et de minéraux issus du sol. Les fleurs obtenues se caractérisent par une forme imparfaite et conviennent ainsi à tous ceux qui sont à la recherche de produits sains. Il faut toutefois dire que les plantes ne sont pas à l’abri des parasites qui peuvent affecter leurs performances.

La culture en interne

La culture en intérieur permet aux plantes de bénéficier d’une plus forte teneur en CO2 et de se développer plus rapidement. Celles-ci sont aussi à l’abri des nuisibles et des intempéries. Les fleurs de CBD obtenues sont de haute qualité, avec une grande concentration en CBD et leur arôme est exquis.

La culture sous serre (greenhouse)

Les plantes de chanvre cultivées sous serre sont protégées des intempéries et poussent dans un sol 100 % naturel. Les fleurs produites sont le plus souvent d’excellente qualité et ont un arôme intense.

Les fleurs de CBD ne sont pas psychoactives et ne vous feront pas planer

Le CBD ainsi que le THC sont des molécules qui proviennent du cannabis et présentent des effets sur le corps et sur l’esprit. Ils agissent notamment sur les récepteurs endocannabinoïdes (CB1) qui se trouvent au niveau du système nerveux et du système nerveux central. Notez également que les fleurs de CBD interviennent sur les récepteurs du système immunitaire (CB2). Le THC a un effet sur les neurotransmetteurs, mais cela ne veut pas dire qu’il est sans danger pour la santé. C’est un psychoactif qui a des conséquences psychotropes susceptibles de présenter un risque pour l’esprit et le corps. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est considéré comme une drogue. Lorsqu’il est consommé, il atteint les récepteurs cannabinoïdes qui sont alors activés et stimulés.

En d’autres termes, il a la capacité de remplacer l’anandamide qui stimule naturellement la molécule CB1 ou molécule du bonheur. Cela entraîne des sensations de bonheur pouvant encourager une certaine dépendance sur le long terme. Les fleurs de CBD quant à elles n’ont pas d’effets psychotropes et seraient plutôt bénéfiques pour la santé. Le CBD est une molécule très présente en France et faisant l’objet d’un contrôle très strict. Il posséderait de nombreuses vertus qui justifient d’ailleurs son usage dans le secteur médical. Les fleurs de CBD sont utilisées depuis très longtemps dans la pharmacopée française. Elles servent à soulager diverses douleurs, des spasmes, des nausées et posséderaient aussi des propriétés anti-inflammatoires.

De multiples façons d’utiliser les fleurs de CBD

Il existe de nombreuses manières de consommer les fleurs de CBD.

La vaporisation

La vaporisation consiste à utiliser un vaporisateur que vous trouverez en différents modèles et formats sur le marché. Nous vous conseillons de régler la température au préalable, le niveau optimal étant compris entre 180 et 210 °C. Faites preuve de patience étant donné qu’il faut en général une durée de préchauffage afin d’atteindre la bonne température. Les fleurs de CBD doivent aussi être bien tassées. Inhalez la vapeur doucement et lentement pour profiter d’une bonne expérience. Enfin, n’oubliez pas d’entretenir fréquemment le vaporisateur pour qu’il reste fonctionnel sur le long terme.

Les fleurs de CBD en tisane ou infusion

Il est également possible de consommer les fleurs de CBD en infusion ou en tisane. Dans ce cas, vous pouvez y ajouter d’autres plantes aromatiques telles que la mélisse, la lavande, la citronnelle, la mauve, etc. Vous pouvez boire la tisane le matin et le soir pour vous réveiller dans la plus grande douceur et vous relaxer au maximum avant de dormir. La préparation de l’infusion est simple et rapide. Vous aurez besoin d’un bol, d’un mug ou d’une tasse. Versez de l’eau chaude sur les plantes séchées et laissez infuser quelques minutes avant d’enlever la boule à thé ou le sachet de fleurs.

Les fleurs de CBD en cuisine

Vous pouvez ajouter les fleurs de CBD à vos préparations culinaires, qu’il s’agisse de recettes sucrées ou salées. Il ne faut cependant pas oublier que les fleurs sont hydrophobes et lipophiles. Ce qui veut dire qu’elles ne sont pas solubles dans l’eau et que vous devez ajouter une matière grasse comme le beurre ou l’huile à la préparation. Les fleurs de CBD peuvent aussi accompagner une salade, avec un assaisonnement. De même, il est possible d’en saupoudrer sur vos viandes ou poissons, ou encore dans une recette de cookies.

Il est déconseillé de fumer les fleurs de CBD

Bien que la fleur de CBD puisse être fumée dans un joint avec du tabac, vous devez faire attention. La nicotine du tabac crée ou augmente le niveau de dépendance, alors que cela n’est pas l’objectif de la consommation de CBD. Il est de plus fort probable que les effets de celui-ci disparaissent lorsqu’il est associé à de la nicotine. Il n’est alors pas conseillé de fumer des fleurs de CBD à cause du danger du tabac, mais également de la combustion.

Les fleurs de CBD sont légales en France

Les fleurs de CBD sont bel et bien légales sur le territoire français. Le 24 janvier 2022, le conseil étatique a suspendu l’arrêté du gouvernement relatif à l’interdiction de la commercialisation de la fleur et de la feuille de chanvre contenant du CBD. Pour rappel, différents acteurs avaient saisi la haute juridiction administrative afin d’obtenir la suspension de l’arrêt gouvernemental qui interdit la vente des fleurs de CBD.

Dans l’ordonnance, le Conseil d’État a souligné qu’il ne résulte pas de l’instruction que les fleurs et feuilles de chanvre contenant moins de 0,30 % présentent un certain danger pour la santé qui puisse justifier l’interdiction de leur vente et de leur consommation. En novembre 2020, l’interdiction du CBD en France était qualifiée de décision illégale par la cour de justice de l’UE, au nom de la loi de libre circulation des marchandises. Selon la justice, il n’y a pas d’effets nocifs sur la santé et les fleurs de CBD ne peuvent pas être considérées comme étant des stupéfiants. La Cour de cassation a alors décidé que tout produit CBD produit de manière légale au niveau de l’UE pouvait être commercialisé en France.

La teneur en THC des fleurs de CBD varie en fonction de la variété

Comme nous l’avons évoqué, les fleurs de CBD peuvent être issues de différentes plantes de chanvre, certaines ayant une forte teneur en THC et d’autres chargées en CBD. En conséquence, la teneur en THC varie selon la variété de plantes. Pour la variété sativa, elle se développe rapidement et peut atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur, notamment lorsqu’elle est fortement exposée au soleil. Elle possède une variation intéressante en THC et en CBD. En ce qui concerne l’indica, c’est une plante buissonneuse, comportant des feuilles larges. Elle provient des montagnes d’Asie, du Pakistan et d’Afghanistan et présente une grande résistance aux températures froides. Cette variété a une plus grande teneur en THC comparée à la sativa.

Le volume de CBD qu’elle comprend est toutefois appréciable. Quant au ruderalis, il constitue le juste milieu entre la sativa et l’indica. Il s’agit d’une espèce très résistante et il pousse le plus souvent dans les grandes plaines désertiques d’Asie. Il contient moins de THC que de CBD. Les fleurs de CBD peuvent être conservées longtemps, jusqu’à 6 mois, voire une année après l’ouverture du sachet. Lorsque l’emballage est ouvert, elles peuvent se détériorer au fil du temps. Si vous souhaitez les conserver dans les meilleures conditions, vous devez les garder à l’abri de la lumière et de l’air. Ce dernier a tendance à détériorer l’arôme des terpènes des fleurs et à accélérer la décomposition de celles-ci. Faites également attention à la température, car lorsqu’elle est trop élevée, elle peut altérer les cannabinoïdes. Nous vous conseillons ainsi de stocker vos fleurs de CBD dans un endroit avec une température inférieure ou égale à 21 °C.