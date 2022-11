Capri-Sun – Des sirops vitaminés à savourer

Capri-Sun, marque allemande, leader en Europe et en France, sur le segment des boissons aux fruits plates, en mini-format et à emporter partout, surprend et innove, avec le bon goût de leurs boissons qui sont désormais disponibles en sirops ! En effet, un trio vitaminé de saveurs est à retrouver au rayon « sirops ».

Capri-Sun, marque allemande créée en 1969, est aujourd’hui leader des boissons aux fruits plates, en mini-format. Aussi, la marque a su s’imposer et plaire aux familles et enfants, avec des recettes délicieuses, de qualité et simples. En effet, les boissons sont à bases de jus de fruits et d’eau de source, sans colorant, ni conservateur, sans arôme artificiel, ni édulcorant. Après le succès de la pochette à transporter et facile à prendre en mains, pour les enfants, Capri-Sun innove et investit le rayon « sirops ».

En effet, le bon goût de Capri-Sun est désormais à retrouver en sirop, pour pouvoir le partager, en famille ou entre amis, lors d’anniversaires, de retrouvailles, de repas… La portion individuelle se transforme, pour être partagée et savourée, avec toujours le bon goût de la boisson. Trois sirops sont présentés, grenadine, multifruits et tropical, pour des recettes vitaminées, sans additifs, et toujours sans colorants, ni arômes artificiels, ni conservateurs. Trois parfums, pour pouvoir varier les plaisirs, avec la recette phare, que tous les gourmands pourront retrouver, la Multifruits.

C’est cette dernière recette que France Net Infos a pu savourer, entre deux chroniques, et quelques réunions. Comme un sirop, il suffit simplement de mettre un fond, plus ou moins généreux selon les envies, et les gourmands, dans le verre, et d’y rajouter de l’eau plate. La saveur est là, au rendez-vous et c’est très plaisant à découvrir ainsi et à partager. Cela fait moins d’emballage, tout en savourant toujours sa boisson préférée, dont le sirop se trouve dans une bouteille 100% en matière recyclée. Le plein de vitamines est toujours d’actualité, avec ces sirops. Le sirop Multifruits contient des vitamines C, B3, E, B6, B1 et B7, qui aident au bon fonctionnement des systèmes immunitaires et nerveux.

Capri-Sun surprend et innove intelligemment, avec cette nouvelle gamme de sirops, aux bons goûts des boissons préférées des enfants. Des concentrés, à diluer dans de l’eau, pour pouvoir les partager, en famille, entre amis, lors de goûter d’anniversaire et en bien d’autres occasions encore. Des sirops savoureux, à doser selon les envies de chacun, qui trouveront rapidement leur place, dans les cuisines !

La marque Capri-Sun est à retrouver par là !