Où est le bonhomme de neige ? est un nouveau titre de la collection Des volets en feutrine, des éditions Gründ, paru en octobre 2022. Un livre solide, aux pages cartonnées, qui invite les jeunes lecteurs, à partir de 6 mois, à découvrir l’hiver, la neige et l’esprit de Noël.

La première double page présente une grande illustration. Des décors sont accrochés. Il y a une étoile, un père Noël, une cloche et une cane de sucre d’orge. Il est demandé, aux enfants, où se cache l’ange. Aussi, ils sont invités à soulever le volet en feutrine jaune, en forme de cloche, pour découvrir l’ange ! Un adorable personnage, aux joues rouges et aux ailes et à l’auréole blanches. La deuxième double page présente de gros cadeaux, dont un en feutrine, qui sera à rabattre, pour y découvrir un savoureux bonhomme en pain d’épices.

Ainsi de suite, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir des thèmes autour de l’hiver et surtout des fêtes de Noël. Les enfants y retrouveront les objets à accrocher, les cadeaux et les gourmandises, des décorations et animaux, tout comme la nature et les jeux. L’ouvrage est simple et pourtant efficace, qui invite à découvrir les fêtes de Noël, tout en apprenant et assimilant du vocabulaire nouveau. En effet, comme un imagier, les enfants vont pouvoir associer facilement un mot à une image, tout en s’amusant à les découvrir derrière les morceaux de feutrine, parfaitement découpés. Le final du livre, est comme celui de toute la collection, avec un miroir dans lequel les enfants pourront se retrouver ! Le graphisme est simple, sobre, jouant plutôt avec les couleurs.

Où est le bonhomme de neige ? est un livre animé, pour les tout-jeunes lecteurs, des éditions Gründ. Un ouvrage coloré, doux et attrayants, qui invite, tout en s’amusant, à découvrir l’hiver et les fêtes de fin d’année, en soulevant des volets tout doux et en jouant à cache-cache, à travers les pages.

