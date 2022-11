Oh My Ring ! – Un jeu Helvetiq

Oh My Ring ! est un jeu de société original, de dextérité, rapidité, concentration et d’ambiance Helvetiq, distribué par Wilson Jeux. Un nouveau jeu surprenant, pour les enfants à partir de 10 ans, et pour les adultes, à jouer avec les mains, les doigts, et des anneaux de couleurs, à faire glisser, pour reproduire une combinaison.

C’est en 2008 que l’aventure Helvetiq débute avec un jeu ludique et interactif, sur la Suisse. Deux ans plus tard, le jeu est un succès, donc l’aventure se poursuit avec en 2011, la création d’un deuxième jeu. Ainsi de suite, et au fur et à mesure des années, la marque suisse s’agrandit et propose toujours plus de jeux, tout en étoffant ses gammes de produits.

Cette année, Helvetiq présente plusieurs nouveautés dont le jeu de mains malin Oh My Ring ! Il se présente dans un coffret en forme de cube, dans lequel on retrouve 32 anneaux de quatre couleurs différentes, 55 cartes et un livret avec les règles du jeu. Un jeu pour les enfants à partir de 10 ans et pour les adultes, de 2 à 4 joueurs, pour une durée d’environ 15 minutes. Le but du jeu est simple, il faut être assez rapide et habile pour faire glisser les anneaux de doigt en doigt et reproduire les combinaisons représentées sur les cartes, avant les autres joueurs.

Mais pour corser la partie, différentes contraintes sont mises en place, comme inverser les couleurs, ou encore sans regarder les doigts ! Deux modes de jeu sont présentés, pour jouer en individuel ou en équipe. La mise en place est facile, avec des cartes recto-verso, recto avec les mains et la combinaison à reproduire et verso la contrainte. Le premier joueur à arriver à former la combinaison remporte la carte. Le premier joueur à posséder cinq cartes remporte la partie. Le déplacement des anneaux doit se faire en les glissant d’un doigt, et d’un seul, à l’autre.

Le jeu Oh My Ring ! est un jeu d’ambiance plaisant à découvrir, il plaît assez rapidement et les règles sont assez simples à assimiler. Le jeu de mains et de doigts est malin, entre dextérité et rapidité. Il est rapide, facile à mettre en place, offrant quelques moments de bonne humeur, et de fous rires. Les anneaux sont faits d’un matériau innovant et composite, à partir de copeaux de bois recyclés et de polymères biodégradables.

Oh My Ring ! est un jeu d’ambiance et de dextérité d’Helvetiq, distribué en France par Wilson Jeux. Un petit cube plein de surprise et de fou rire, où il faudra être malin et rapide pour reproduire des combinaisons pour remporter une carte et peut-être la partie ! Un jeu en famille ou entre amis à découvrir à Noël, ou à déposer au pied du sapin…

La marque Helvetiq est à retrouver par ici…