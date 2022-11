Le musée Matisse de Nice accueille l’exposition “Agnès Thurnauer” jusqu’en février 2023

Depuis le 27 octobre et jusqu’à février 2023, le musée Matisse de Nice accueille une exposition de l’artiste contemporaine, Agnès Thurnauer. Intitulée « On se retrouve chez toi », elle a pour fil directeur les cinquantes lettres que l’artiste, portée par « un élan d’émotion » a adressées à Henri Matisse entre avril 2021 et janvier 2022, après une première visite au musée. Elle propose, dans les différentes salles, un choix d’oeuvres de l’artiste qui s’inscrivent en écho à l’univers du célèbre peintre.

Agnès Thurnauer, fervente lectrice, invite le visiteur à une réflexion sur le lien entre l’écriture et la peinture, entre le langage et les formes. La question du changement d’échelle et de la capacité de Matisse de passer d’un format à un autre, fascine cette artiste qui se définit volontiers comme autodidacte, “faisant un travail décloisonné”. Ce sont toutes ces réflexions qui animent ses œuvres qui sont présentées actuellement dans le musée.

La déambulation commence dès le hall d’entrée du musée, devant la grande gouache découpée Fleurs et Fruits de Matisse, où ont été installées les Matrices/Assises, des sculptures en forme de moules de lettres, «des sculptures fonctionnelles sur lesquelles on peut s’asseoir », comme aime à le préciser Agnès Thurnauer elle-même.

Puis, la visite se poursuit dans les différentes salles du musée. Le spectateur va découvrir alors les lettres que l’artiste a adressées à Matisse mais aussi une série de toiles sur lesquelles figurent un mot faisant volte-face dans l’espace du tableau : « Rose », « Language », « Amour », « Danse », autant de mots qu’elle dédie à Matisse lui-même. Plus loin, dans la salle de la Chapelle, ce sont des Prédelles qui jouent avec le mot Painting, entrant en résonnance avec une étude de la céramique du Chemin de croix de Matisse.

Le langage et l’écriture sont donc des éléments constitutifs de l’oeuvre d’Agnès Thurnauer mais aussi d’Henri Matisse. A l’occasion de cette exposition temporaire, le musée propose, pour la première fois, un parcours à travers la collection de livres de Matisse, déployés dans l’ensemble des salles du musée.

Le Musée Matisse (164, avenue des Arènes de Cimiez) est ouvert tous les jours sauf le mardi.