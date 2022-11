Chiruran, le dixième tome

La saga Chiruran, des éditions Mangetsu se poursuit avec ce dixième tome, paru en octobre 2022. Un shonen de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, captivant, plein de rebondissements et d’action, qui présente des guerriers prêts à se battre pour défendre leur clan, dans une fresque historique époustouflante.

Kamo Serizawa et Toshizô Hijikata sont sur le point de se défier. Kamo explique à son adversaire qu’ils sont tous les deux comme l’ombre et la lumière. Ils seraient comme deux bêtes dont la seule raison de vivre est le combat. Il affirme que leurs âmes résonnent entre elles ! Les deux hommes se font face, Toshi semble un peu déstabilisé, mais il répond. Il ne pense pas qu’ils soient faits du même bois, car il n’est pas du genre à sacrifier ses camarades. Donc il ne veut pas être mis dans le même sac que Kamo. Il dégaine son sabre, demandant à son adversaire d’en faire autant. En effet, ils sont des guerriers, et c’est avec leurs sabres qu’ils causent. Kamo ne bouge pas, il veut de Toshizô admettre que les guerriers comme eux ne survivront pas à cette ère, tout ce qu’il veut c’est la mort !

C’est par une scène sous tension, entre deux grands guerriers, que débute ce nouveau tome. Les deux hommes qui sont prêts à se faire face, à combattre pour l’honneur… Mais le manga, bien découpé, propose un flashback, revenant sur l’enfance de Kamo, afin de mieux cerné le personnage. Ainsi, le récit continue de présenter les principaux personnages et ces grands guerriers mis en avant. La lecture est plaisante, bien découpée, tenant en haleine. Un combat épique, bien détaillé est également à retrouver, tout comme un deuxième flashback, pour un autre personnage. Quatre nouveaux chapitres qui mettent en place, tranquillement la dernière bataille du premier leader du Shinsen Gumi. Le dessin est toujours énergique, avec un découpage efficace et fabuleux.

Chiruran est un shonen, des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce dixième tome. Un ouvrage qui présente quatre nouveaux chapitres qui permettent de découvrir des duels épiques de samouraïs, tout comme leur passé, pour mieux les connaître.

