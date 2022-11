Quelle clôture choisir pour profiter pleinement de son jardin

Il est absolument nécessaire, si vous possédez un jardin, de le clôturer. Les raisons ne manquent pas, mais les obstacles non plus. Cet article est là pour vous aider à y voir plus clair et à définir au mieux vos besoins. Pour cela, nous avons analysé pour vous tous les critères à ne pas oublier avant de choisir la clôture qui vous convient le mieux. Dans un contexte d’inflation galopante, alors que les prix des matériaux ne cessent d’augmenter et que les professionnels qualifiés sont débordés, vous pourrez ainsi envisager au mieux cet investissement qui est important mais qui durera dans le temps puisque vous réaliserez les bons choix grâce à nos conseils avisés.

Essayez de définir au mieux vos besoins

Pour quelle raison désirez-vous installer une clôture ? Est-ce pour vous protéger contre une intrusion éventuelle ? Pour empêcher votre animal domestique de s’échapper ? Certains besoins peuvent se contenter d’une haie végétale, d’autres demandent parfois de clôturer un terrain en utilisant un système différent. La principale raison qui pousse les gens à vouloir clôturer leur terrain est l’occultation. Il est souvent nécessaire de se protéger d’un vis-à-vis, à plus forte raison lorsque l’on possède une terrasse ou une piscine que l’on souhaite cacher au regard des voisins ou des passants. Sur vidaxl, vous trouverez un choix extrêmement varié qui saura satisfaire tous vos besoins.

Puis-je installer la clôture que je souhaite ?

La réponse est non ! Vous ne pouvez pas installer n’importe quelle clôture chez vous. Il y a un certain nombre de lois à respecter. En fonction de la commune dans laquelle vous résidez, il vous faut respecter ce que le PLU (plan local d’urbanisme) vous autorise ou non. Il existe des contraintes en termes de hauteur, mais également selon le nombre d’habitants de votre commune, ou encore si vous êtes en pavillon individuel ou en résidence. Parfois, il vous sera nécessaire de réaliser une DP (déclaration préalable de travaux). Chaque situation est donc unique. À vous de jouer !

Dans chaque commune, il existe aussi des règles liées à l’implantation de votre clôture par rapport aux limites du terrain voisin, mais également par rapport au domaine public. Le plus simple est d’aller consulter le service urbanisme de votre mairie. Vous aurez une information claire et sûre.

Quel type de clôture choisir ?

Plusieurs éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, la taille du jardin à clôturer, mais également le/les matériau(x) que vous souhaitez choisir (pensez au climat de votre région). Demandez-vous également s’il est facile d’entretien et de pose, s’il offre de la modularité et enfin le budget nécessaire pour son installation.

Plusieurs choix s’offrent à vous, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les ganivelles (petites lamelles de bois que l’on trouve dans les dunes en bord de plage, le simple grillage (peu cher et facile à poser mais qui n’occulte rien), les panneaux en bois (imputrescibles mais qui ne doivent pas être en contact avec le sol, en aluminium (résistant et recyclable, mais un peu cher), matériaux composites (personnalisable et sans entretien) ou encore les bons vieux parpaings (vintage mais de pose complexe).