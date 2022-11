Kits créatifs Pilot Pintor pour réaliser un calendrier de l’Avent DIY

Et si on fabriquait notre propre calendrier de l’Avent ? Pilot propose justement deux kits créatifs Pintor qui vont nous permettre de créer 24 cases aux motifs et couleurs de notre choix. Alors, prêts à y glisser vos surprises ?

Les adeptes de DIY vont adorer découvrir ces kits créatifs proposés par Pilot dans sa gamme Pintor. Les enfants également, puisqu’ils vont faire parler leur créativité autour d’une activité ludique. Ils devront faire appel à leur imagination et faire preuve de précision pour réaliser le calendrier de leur rêve. Les deux kits proposés par Pilot / Pintor sont justement parfaits pour se lancer. Glissés dans un joli set, ils contiennent 5 marqueurs ainsi que 24 boîtes chacun. Soit, l’essentiel pour créer un joli calendrier de l’Avent, et faire en sorte de le rendre exceptionnel.

Les deux Kits Créatifs de Pilot

Parmi les deux kits créatifs proposés par Pilot, nous avons eu un petit faible pour celui-ci. Il contient donc les supports en carton pour réaliser les 24 cases, ainsi que 5 marqueurs aux coloris métalliques : noir, blanc, rouge, doré et vert. Les marqueurs Pintor sont connus et reconnus pour embellir toutes les surfaces car leur encre est aussi couvrante qu’intense. Ici, on retrouve donc des maisons à décorer, un bonhomme de neige ou encore un sapin à personnaliser. Et pourquoi ne pas glisser quelques gourmandises dans les boîtes pour se faire plaisir tout au long du mois de décembre ?

Le second kit créatif repose sur le même concept, même si son design change un petit peu. On retrouve donc 5 marqueurs peinture de couleur or, argent, noir et vert métallisé. Le kit qui contient 24 boîtes à personnaliser. Encore une fois, il s’agira de faire parler son imagination. De mélanger les couleurs, de les assortir, bref de créer un calendrier à son image.

Ça y est, vous avez trouvé l’activité que vous ferez le week-end prochain : créer votre propre calendrier de l’Avent grâce à l’un des kits créatifs Pilot Pintor. Et si vous avez la chance de le réaliser avec un enfant, n’oubliez pas d’y intégrer un max de magie de Noël !

Pilot – Pintor – Kit Créatif