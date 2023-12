Dans le monde enchanté de la littérature jeunesse, les éditions Flammarion viennent de déposer un véritable trésor sous le sapin : “Contes à rebours : 24 histoires pour patienter jusqu’à Noël”. Cet ouvrage est une pépite scintillante, un calendrier de l’Avent littéraire qui promet de pimenter l’attente des festivités de fin d’année.

Imaginez un monde où le temps s’étire doucement, où l’excitation de Noël se mêle à l’impatience. C’est dans ce cadre que s’animent Allégretto le moineau et Comte Gouttes, nos compères du temps. Tous deux, scrutant la grande horloge, trouvent le temps long. Leur idée lumineuse ? Se raconter une histoire chaque soir pour que les jours filent à la vitesse d’une étoile filante. Et voilà, 24 contes originaux prennent vie, un pour chaque soir jusqu’à Noël.

Ouvrir ce livre, c’est comme ouvrir une petite porte magique chaque jour. On y rencontre une galerie de personnages pittoresques et attachants : Lutin-Malin, Allégretto, Comte Gouttes, Souricette, Petit Ogre, les 3 petits cochons, et la petite poule rousse. Chacun prend la parole pour nous offrir une courte histoire (entre 2 et 4 pages), tissant un fil d’Ariane autour de l’attente de Noël.

24 jolies histoires à raconter chaque jour

Les histoires, tantôt douces, tantôt espiègles, sont des joyaux narratifs qui brillent de mille feux. Elles parlent d’une horloge mystérieuse, d’un petit bonhomme en rouge, et de cette magie insaisissable qui enveloppe Noël. Certaines histoires sont si captivantes que l’on regrette presque l’arrivée de Noël, synonyme de fin du voyage.

Mais ce livre n’est pas seulement un recueil de contes, c’est aussi un voyage initiatique dans les traditions de Noël. Les enfants, au fil des pages, découvrent les origines et les belles interprétations de rituels liés à cette fête : la bûche, les sablés, le sapin, l’étoile… C’est un enseignement ludique et fascinant qui s’opère, un mélange subtil d’apprentissage et de rêverie.

“Contes à rebours : 24 histoires pour patienter jusqu’à Noël” est plus qu’un livre, c’est une aventure quotidienne, un rendez-vous nocturne avec l’imaginaire. Flammarion Jeunesse, avec cette publication, offre un cadeau précieux : la promesse d’un Noël enchanté, où chaque soir devient une célébration, un préambule féérique à la magie du 25 décembre. Un livre à savourer, un conte à la fois, pour que l’attente de Noël devienne elle-même une fête.

Commandez votre exemplaire ICI >>