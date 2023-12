Weiss – La collection Noël, gourmande et croquante

Weiss, chocolaterie française, présente, cette année encore, pour les fêtes, une jolie et délicieuse collection spéciale. Des coffrets, des boîtes, des tablettes, pour tous et tous les budgets, mais surtout pour faire plaisir en étant sûr de la qualité gustative de ces chocolats succulents !

Weiss confectionne, depuis 1882, des chocolats gourmands et fabuleux. Un savoir-faire artisanal qui ne se perd pas et se renouvelle chaque année, pour le plus grand plaisir des papilles des petits et des grands gourmands ! Ainsi, le chocolat se décline en bouchées succulentes, en tablettes croquantes, mais aussi en gourmandises, telles que les truffes, les marrons glacés, les fringants…

Pour ces fêtes de fin d’années, la chocolaterie française présente différents coffrets, ballotins, boîtes, sachets et tablettes. Parmi ce bel éventail, France Net Infos a pu déguster, avant les fêtes, le coffret Fringant, un assortiment de chocolat de Noël. Un coffret gourmand, inspiré des traditions de Noël japonaises, composé d’un assortiment de spécialités Weiss. A l’intérieur des Choc’ines, des langues de chat revisitées, parsemées d’éclats de fèves de cacao et fruits secs. Ces Choc’ines se déclinent dans les trois couleurs, au chocolat noir, au chocolat au lait et au chocolat blanc. Des bouchées croquantes, dont les ingrédients varient, pour offrir de belles saveurs et de beaux accords.

Des Valentines viennent compléter le coffret. Les barres de chocolat au cœur praliné se déclinent, là encore. Deux sont au chocolat noir et une au chocolat au lait. Les bouchées sont plus fondantes, et pleines de surprises, avec des saveurs changeantes. Caramel, coco et framboise accompagnent chacune de ces bouchées gourmandes.

Des tablettes surprenantes, illustrées par Coucou illustration, comme toute la collection de Noël, sont également à découvrir et déguster. Les recettes originales proposent du chocolat noir avec de la noix de coco et des éclats de pistaches. Une autre suggère du chocolat noir avec des éclats de noix et de la cannelle. Des morceaux, à casser et à croquer, plutôt singulier et plaisant, proposant une expérience gustative agréable et pleine de saveurs ! Des recettes qui s’inspirent de voyage et d’autres pays, pour cette édition festive qui éveille et émerveille.

La chocolaterie Weiss propose, cette année encore, une belle et savoureuse collection, pour les fêtes. Des invitations au voyage, des expériences gustatives, des éveils pleins de saveurs, à offrir ou à partager, pour des moments gourmands et réconfortants.