Partagez





Jeu-Concours : gagnez 2 places

pour

L’Odyssée d’Hippo, l’aventure continue.

Oh oh oh..

L’Odyssée d’Hippo, l’aventure continue est de retour à Bobino pour 5 représentations.

Et Papa Yoël vous offre 2 places pour assister à l’une d’entre elles :

26-27-28-29/12.

Pour participer, ça se passe sur mon Instagram : ici.

Bonnes fêtes à tous.

L’Odyssée d’Hippo, l’aventure continue

Théâtre Bobino, du 26 décembre 2023 au 4 janvier 2024