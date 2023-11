L’Odyssée d’Hippo : une grande aventure intérieure

Partagez





Il était une fois Sébastien Gonzales, dit l’Hippocampe Fou. De rappeur à conteur, il n’y a qu’un compositeur, Lucas Dorier. Tous deux s’associent pour imaginer une aventure audio et visuelle à la croisée de l’intime et du merveilleux : L’Odyssée d’Hippo.

Le premier réflexe que vous aurez en sortie de L’Odysée d’Hippo est de streamer la discographie d’Hippocampe Fou. Vous découvrirez un artiste qui manie le verbe avec poésie, dont le flow imagé vous fait voyager vers des contrées musicales des plus originales. L’Odyssée d’Hippo réussit à transposer cette richesse sonore en un spectacle vivant extraordinaire.

Une expérience musicale et cinématographique qui vous mènera à plonger dans le Nil et à être avaler par un cachalot. Une véritable aventure intérieure exotique et onirique grâce à de tableaux immersifs aux lectures multiples. L’Odyssée d’Hippo a tout d’un Pixar qui a le pouvoir d’émerveiller petits et grands.

La profondeur des textes est parfaitement contrebalancer par un humour enfantin. La scénographie épurée et graphique avec ses projections vidéos contribue à cet esprit cartoonesque. Hippocampe Fou et Lucas Dorier sont parvenu à créer un spectacle musical unique. Un Objet Théâtral Non Identifié qui mérite d’être vu, entendu, vécu.

L’Odyssée d’Hippo, l’aventure continue

Théâtre Bobino, reprise du 26 décembre 2023 au 4 janvier 2024