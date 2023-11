Le début d’un incroyable récit fantasy, adapté des célèbres romans de Jessica Townsend.

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 26 octobre 23. (+8)

Le décor :

Un chancelier répond aux questions de son oratoire…

Les habitants de Jackalfax sont soucieux de l’état du chancelier. En effet, celui-ci a perdu sa femme et sa fille dans cette huitième ère. Et tous craignent que cela n’ait un impact sur sa future candidature aux élections.

Trois jours plus tôt. Le bureau du Chancelier…

La secrétaire énumère les multiples demandes de dédommagement de la ville entière ! Car tous pensent que c’est la faute de Morrigane, la fille maudite du chancelier. Que ce soient des dommages matériels ou physiques, tout le monde accuse la pauvre enfant de tous les maux de la Terre… Celle-ci écoute avec intérêt et agacement ce qui lui est reproché. Mais, ne parvient pas à comprendre cet acharnement, qui, depuis longtemps déjà, la fait se sentir malvenue. Dans cette ville, comme dans sa famille. Son père est las de tous ces soucis. Tandis que toute la famille n’attend qu’une chose : la fin de cette ère, et le Merveillon. Morrigane, elle, sait que ce jour tant attendu signera sa disparition.

Mais, ce soir, à table, on parle de l’évènement de demain : la journée des enchères. Un jour où les établissements de tous pays, viennent repérer les enfants talentueux, pour leur offrir une instruction !!

Un épisode que Morrigane, même si elle est intimement persuadée qu’elle va disparaître, prend comme une opportunité, en espérant secrètement qu’un des émissaires la remarquera…

Le point sur la BD :

Une adaptation libre, par Maxe Lhermenier et Thomas Labourot, de la saga fantasy de Jessica Towsend.

On découvre, émerveillés, l’interprétation graphique magique et colorée de Labourot et Pedriset : ces petites bouilles aux traits élégants et délicats, qui produisent chez le lecteur un effet particulièrement enchanteur. Le récit de Maxe Lhermenier nous plonge directement, en première partie, dans l’univers sombre de cette gamine maudite. Entre rejet. Accusations infondées. Et manque d’amour familial, les premiers thèmes sont particulièrement durs pour cette protagoniste qui a bien du mal à trouver sa place. Comme elle, le lecteur est plongé dans cette incompréhension, ce désamour, l’indifférence de sa famille vis-à-vis de sa disparition prochaine.

Et puis la deuxième partie vient illuminer tout ce malheur et cette peur de disparaître. Le lecteur découvre une autre facette du monde. Nevermoor, un espoir ardent avec une aventure merveilleuse. Que nous allons tous suivre avec beaucoup d’intérêt et de curiosité, avec cette nouvelle série aux Éditions Jungle !!!!

La conclusion :

Un premier tome qui enchaîne les actions rapidement, en gardant le ton plein de malice du roman original !!! Nevermoor est l’endroit rêvé pour n’importe quel lecteur, et la matérialisation de cette protagoniste au caractère effronté va plaire à la majorité de nos pré-ados !!

Les défis de Morrigane Crow aux Éditions Jungle, ouvrent une parenthèse absolument charmante et pleine de hardiesse qui incite à y revenir !!! On attend de se replonger dans cet univers pour un second tome aussi charmeur et gracieux que celui-ci ….